疫情反彈刺激方案無期 美股早段偏軟

【明報專訊】歐美的新型冠狀病毒肺炎確診個案上升，影響投資市場信心。投資者關注美國眾議院議長佩洛西就國會刺激方案開出最遲周二達成協議的死線（詳見A18版），美股三大指數午夜前偏軟。美國科技巨企本周起陸續公布季績，普遍預期科技巨企上季業績表現持續強勁，但亦有市場人士認為不應把資金過度集中於少數股票上。
美國石油巨企康菲石油（ConocoPhillips）昨同意以作價97億美元（約757億港元），收購同業Concho Resources。這將是頁岩油氣行業今年最大規模的併購，以打造出新的美國頁岩油開採巨頭。康菲表示，合併後的企業價值將達600億美元。康菲股價午夜前跌0.6%，Concho Resources股價微跌。
康菲石油757億 購同業Concho
科技股當中，Netflix將於周二收市後率先公布業績。該公司估計，第三季新增250萬用戶，增幅低於上半年的2600萬訂戶增長。不少分析師認為Netflix低估了季度表現。市場人士普遍預期，Netflix上季收入63.8億美元，利潤為9.686億美元。對比第二季其收入為61.5億美元，按年增24.9%；利潤按年增長1.6倍至7.2億美元。本周公布業績的還包括電動車大廠特斯拉（Tesla）及晶片大廠英特爾（Intel）。
中國製Tesla 將出口歐洲逾10國
彭博社報道，特斯拉（TESLA）本月稍後將從中國廠房出口Model 3到歐洲超過10個國家，包括德國、法國及瑞士等。部分歐洲車主已收到相關通知，顯示其所訂購的Model 3產自中國。特斯拉昨早段股價微升。
至於標普500指數的五大上市企業——facebook、蘋果、亞馬遜、微軟和Google（FAAMG）則於下周公布業績。很多投資者預期疫情期間，科技巨企業績表現持續強勁。Cresset財富顧問公司投資總監Jack Ablin稱，這些公司擁有可觀利潤，尤其是FAAMG 五大科技龍頭的收入，高於羅素2000指數成分股的收入總和。
法財長：12月起恢復數碼稅
高盛的數據顯示，五大科技龍頭在標普500指數的權重達28%，利潤相當於全部成分股的25%。五大科技龍頭今年以來股價累計升近五成，遠高於標普500指數的7%升幅。根據道瓊斯市場數據（Dow Jones Market Data）對過去30年的年度市值數據進行的分析顯示，從手機生產商到社交媒體營運商在內的各類科技公司，目前在標普500指數的比重接近40%，今年有望超過1999年創下的37%紀錄。
不過，市場人士憂慮到監管等問題，傾向考慮分散投資，不要把持股過度集中於少數科技股。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）透露，法國將由12月起，恢復對大型科技企業徵收數碼稅。
安聯：歐洲雙底衰退風險增
隨着歐洲疫情惡化，法國、德國、英國、意大利、西班牙、荷蘭等國家重新收緊防疫措施。安聯（Allianz）的經濟師分析表示，第四季一些歐洲國家的經濟可能出現負增長。部分分析認為，確診個案回升，部分商業活動再次關停，增加了歐洲雙底衰退的風險，英國潛在的無協議脫歐風險，將加劇經濟下行的幅度。
歐洲央行行長拉加德昨表示，歐盟領袖應考慮價值7500億歐元（約6.8萬億港元）的復蘇基金，是否可以作為一項永久工具，以便在類似情况再次出現時可以動用。面對歐元區經濟前景迅速轉弱，拉加德重申尚有政策工具可用，如有需要將採取更多行動。