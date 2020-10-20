疫情反彈刺激方案無期 美股早段偏軟

美國石油巨企康菲石油（ConocoPhillips）昨同意以作價97億美元（約757億港元），收購同業Concho Resources。這將是頁岩油氣行業今年最大規模的併購，以打造出新的美國頁岩油開採巨頭。康菲表示，合併後的企業價值將達600億美元。康菲股價午夜前跌0.6%，Concho Resources股價微跌。

康菲石油757億 購同業Concho

科技股當中，Netflix將於周二收市後率先公布業績。該公司估計，第三季新增250萬用戶，增幅低於上半年的2600萬訂戶增長。不少分析師認為Netflix低估了季度表現。市場人士普遍預期，Netflix上季收入63.8億美元，利潤為9.686億美元。對比第二季其收入為61.5億美元，按年增24.9%；利潤按年增長1.6倍至7.2億美元。本周公布業績的還包括電動車大廠特斯拉（Tesla）及晶片大廠英特爾（Intel）。

中國製Tesla 將出口歐洲逾10國

彭博社報道，特斯拉（TESLA）本月稍後將從中國廠房出口Model 3到歐洲超過10個國家，包括德國、法國及瑞士等。部分歐洲車主已收到相關通知，顯示其所訂購的Model 3產自中國。特斯拉昨早段股價微升。

至於標普500指數的五大上市企業——facebook、蘋果、亞馬遜、微軟和Google（FAAMG）則於下周公布業績。很多投資者預期疫情期間，科技巨企業績表現持續強勁。Cresset財富顧問公司投資總監Jack Ablin稱，這些公司擁有可觀利潤，尤其是FAAMG 五大科技龍頭的收入，高於羅素2000指數成分股的收入總和。

法財長：12月起恢復數碼稅

高盛的數據顯示，五大科技龍頭在標普500指數的權重達28%，利潤相當於全部成分股的25%。五大科技龍頭今年以來股價累計升近五成，遠高於標普500指數的7%升幅。根據道瓊斯市場數據（Dow Jones Market Data）對過去30年的年度市值數據進行的分析顯示，從手機生產商到社交媒體營運商在內的各類科技公司，目前在標普500指數的比重接近40%，今年有望超過1999年創下的37%紀錄。

不過，市場人士憂慮到監管等問題，傾向考慮分散投資，不要把持股過度集中於少數科技股。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）透露，法國將由12月起，恢復對大型科技企業徵收數碼稅。

安聯：歐洲雙底衰退風險增

隨着歐洲疫情惡化，法國、德國、英國、意大利、西班牙、荷蘭等國家重新收緊防疫措施。安聯（Allianz）的經濟師分析表示，第四季一些歐洲國家的經濟可能出現負增長。部分分析認為，確診個案回升，部分商業活動再次關停，增加了歐洲雙底衰退的風險，英國潛在的無協議脫歐風險，將加劇經濟下行的幅度。

歐洲央行行長拉加德昨表示，歐盟領袖應考慮價值7500億歐元（約6.8萬億港元）的復蘇基金，是否可以作為一項永久工具，以便在類似情况再次出現時可以動用。面對歐元區經濟前景迅速轉弱，拉加德重申尚有政策工具可用，如有需要將採取更多行動。

（綜合報道）

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