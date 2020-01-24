經濟

阿里280億取高鑫控股權 分析：收購影響正面 可享協同效應

【明報專訊】受新冠病毒衝擊，零售業加速線上線下的融合。阿里巴巴（9988）昨天公布，以279.57億元向法資公司歐尚收購超市營運商高鑫零售 （6808）約36.18%間接股權，交易完成後，阿里將持有約72.35%高鑫股權，未來須將高鑫業績入帳至其財務報表中。由於阿里需按例向其他股東提出全購，有投行指，阿里今次每股收購價約8.1元，與上周五（16日）收市價接近，相信公眾股東未必會接納收購，料高鑫會繼續維持上市地位。阿里亦表明希望維持高鑫上市地位。

明報記者 蔡穎霖

高鑫昨日股價升近兩成，收報9.45元。高鑫零售上市前是由歐尚跟潤泰兩家業內競爭對手合併組成，雙方之前透過合營公司吉鑫持有51%高鑫股權，惟中法兩方股東合作上依然傳出不小矛盾。直至2018年，阿里以約224億元入股高鑫約36%股權後，有關歐尚退出的傳言更不絕於耳。根據公告，阿里今次是透過向歐尚收購其所持的吉鑫70.94%股權進行，變相收購約36.18%間接股權。

持股逾五成須提全購

阿里：冀維持高鑫上市地位

根據公告，由於阿里收購完成後，持股量增至超過五成，需按收購守則向高鑫餘下股東強制性提出收購，據瑞銀發表報告，阿里今次收購價折合每股約8.1元，與上周五收市價7.93元接近，倘以昨日高鑫大升之後的收市價計，甚至有約14.3%折讓，相信公眾股東接納全購的機會不高，估計高鑫可繼續維持上市地位。

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇表示，期待通過增持高鑫零售，進一步推動阿里新零售戰略，把握發展機遇，為消費者提供線上線下全面融合的消費體驗。截至今年6月底，高鑫於中國有481家大賣場及3家中型超市。

法資退場 高鑫變「全中資」

富昌證券聯席董事譚朗蔚稱，一旦交易完成，阿里此後需將高鑫業績綜合入帳，相信對阿里帶來影響屬正面。譚朗蔚估計，由於高鑫的表現已不在高峰狀態，故收購未必需要太多溢價。翻查資料，高鑫股價於今年曾高見13.02元，即使昨天急升19%，收報9.45元，仍較高峰回落近三成。而阿里股價昨天表現牛皮，微升1.1%，報297.2元。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦則認為，相信高鑫受收購正面影響較大，兩者協同效應可類比亞馬遜及生鮮超市Whole Foods。值得留意的是，在交易完成後，歐尚已再無持有任何高鑫股權，即公司是「全中資」。是次法資退場，阮子曦表示，由於中國法規不斷收緊，市場不難見外資退出。

相關字詞﹕阿里巴巴 高鑫零售

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