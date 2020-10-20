5G帶動 鐵塔首3季利潤升18％

鐵塔昨收報1.39元 全日升2.2％

中國鐵塔首三季營業收入按年升5.6％，達602.0億元人民幣。當中多個業務錄得增長，塔類和室內分佈式天線系統業務收入達548.98億元人民幣和26.34億元人民幣，按年升2.2％和36.9％。跨行業及能源經營業務收入為26.12億元人民幣，按年升92.8％。

永達第3季純利升逾四成

集團指出，在國家推進5G等新型基礎設施建設的帶動下，為集團帶來廣闊的發展機遇。中國鐵塔表示，首三季度共建成5G站址達34.5萬個，97%以上5G需求是通過共享已有站址資源完成。

永達汽車（3669）公布第三季的業績，純利按年升41.2％至4.8億元人民幣，期內收入達198.1億元人民幣，乘用車銷量按年升30.8％至5.9萬輛。累計九個月的純利和收入為10.1億元人民幣和4823.6億元人民幣，按年跌6％和升7.9％。而累計九個月的乘用車銷量按年升0.8％至14.1萬輛。永達收市報9.97元，跌1.29％。

中國建築首三季的經營溢利和股東應佔合營企業盈利合共達70.82億元，按年升13.34%。集團累計首三季新簽合約額約為771.4億元，未完合約額約達2593億元。當中新增的合約包括香港長沙灣 NKIL6549 住宅項目，和河南省洛陽市黃河文旅設施項目，分別佔合約額為32.1億元和14億元。