經濟

調查：國安法後1/3日資考慮重整港業務

【明報專訊】據彭博社報道，日本貿易振興機構最新公布的調查結果顯示，《港區國安法》實施後，有三分之一在港經營業務的日資機構正在考慮是否退出、縮小規模或重新部署在港的業務，另有47.4%表示在港業務營運不會改變。

47%指港業務營運不變

報道表示，與3個月前的調查結果比較，正考慮重整香港業務的公司比例不變，仍是34％，反映機構對香港發展持續感到擔憂。另外，約13%受訪者表示已決定縮小規模；1.7%受訪者將完全退出香港市場；3.1%表示會擴大在港業務的規模。

該報告提到，約300名受訪者當中，有人指在港經商的投資意願有所下降，部分機構更指香港需求下跌。不過對《港區國安法》表示關注的受訪者由7月的約80%下降到三分之二，反映不安情緒已經紓緩，受訪者關注原因包括數據處理方面存在信息限制風險，以及失去法律控制等。

報道又表示，當日資機構重新考慮在港戰略部署時，日本的高級官員曾指出，香港現時的困境或可吸引企業到日本，有機會建立其國際金融中心聲譽。早前彭博曾報道，日本網絡金融公司思佰益（SBI）控股考慮最快在明年3月前撤出香港，其首席執行官北山喜孝表示將考慮進軍中國。另外，日本券商大和已表示，如果香港局勢顯著惡化，或會加快縮減在港業務。

相關字詞﹕日資機構 日本貿易振興機構 彭博 思佰益 國際金融中心 港區國安法

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