郭曉群動議盡炒康宏董事 委自己及馬時亨等6人入局

明報記者 陳偉燊

對於今次被動議罷免，仍受現任董事會管理的康宏，透過發言人回覆時表示：「與股東溝通的大門永遠開啟，不過由於昨日公司已經發出了有關股東特別大會的通告，因此未能作進一步評論。康宏正全力爭取復牌當中。」

下月底召開股東特別大會

據本報了解，無論是在康宏持股29.91%的郭曉群、持股14.99%的富邦金控蔡明興家族等人，均冀爭取康宏復牌。

今次郭曉群「發功」召開股東特別大會，意圖獲股東授權重新入局，若依照今次動議擬委任的董事全部獲通過後，郭曉群將全面掌管董事會。至於由獨立非執行董事主導的審核委員會，則可另由新董事會提名人選接手，藉此掌握康宏的問題。

據悉，由於康宏長期因為2017年度帳目上的不常規情况，致原核數師羅兵咸對帳目保留，因此遲遲未能刋發最新財務報表及啟動復牌程序。

郭3年前提出罷免 最終落敗

今次是郭曉群繼2017年尾「發功」召開股東特別大會後，第二次提出罷免康宏董事及派員進駐，2017年時最終因康宏主席陳志宏裁定不計算郭一方票數下失敗。

郭曉群其後入稟高院擬推翻結果，卻在2018年敗訴，到今年高院發判辭指出，郭敗訴原因是未能證明陳志宏是惡意剝奪其權利，以及確定法庭有需要介入。

今次郭曉群再發動新一輪投票前，他已經先行在9月下旬入稟高院圖禁止康宏董事會剝奪其股東權利，但是高院要排期到今年12月11日才受理，因此郭能否順利行使投票權派員入局及罷免董事會，仍是未知之數。

此外，康宏最新公布還指出，其在追究曹貴子等人不當轉移資產方面，正待樞密院司法委員會於明年2月16日及17日，就上訴法院暫緩解除對曹貴子的資產凍結令作出裁決。在有結果之前，樞密院已先自今年9月30日起恢復對曹貴子擁有50.1%權益的Broad Idea處置資產的凍結令。現時Broad Idea的資產，主要為康健國際（3886）約18.85%權益。