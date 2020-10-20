經濟

郭曉群動議盡炒康宏董事 委自己及馬時亨等6人入局

【明報專訊】仍在停牌的康宏（1019）昨日發公告，將於11月26日傍晚於灣仔的新總部召開股東特別大會，集團單一大股東、內地發展商佳兆業（1638）「太子爺」郭曉群動議，罷免另一主要股東台灣富邦金控委任的12名現職及已停職董事，改為委任名人馬時亨、石禮謙及郭曉群本人等6人入局。今次表決，會最終決定郭曉群一方能否重新主導康宏復牌及財務的最關鍵一步。

明報記者 陳偉燊

對於今次被動議罷免，仍受現任董事會管理的康宏，透過發言人回覆時表示：「與股東溝通的大門永遠開啟，不過由於昨日公司已經發出了有關股東特別大會的通告，因此未能作進一步評論。康宏正全力爭取復牌當中。」

下月底召開股東特別大會

據本報了解，無論是在康宏持股29.91%的郭曉群、持股14.99%的富邦金控蔡明興家族等人，均冀爭取康宏復牌。

今次郭曉群「發功」召開股東特別大會，意圖獲股東授權重新入局，若依照今次動議擬委任的董事全部獲通過後，郭曉群將全面掌管董事會。至於由獨立非執行董事主導的審核委員會，則可另由新董事會提名人選接手，藉此掌握康宏的問題。

據悉，由於康宏長期因為2017年度帳目上的不常規情况，致原核數師羅兵咸對帳目保留，因此遲遲未能刋發最新財務報表及啟動復牌程序。

郭3年前提出罷免 最終落敗

今次是郭曉群繼2017年尾「發功」召開股東特別大會後，第二次提出罷免康宏董事及派員進駐，2017年時最終因康宏主席陳志宏裁定不計算郭一方票數下失敗。

郭曉群其後入稟高院擬推翻結果，卻在2018年敗訴，到今年高院發判辭指出，郭敗訴原因是未能證明陳志宏是惡意剝奪其權利，以及確定法庭有需要介入。

今次郭曉群再發動新一輪投票前，他已經先行在9月下旬入稟高院圖禁止康宏董事會剝奪其股東權利，但是高院要排期到今年12月11日才受理，因此郭能否順利行使投票權派員入局及罷免董事會，仍是未知之數。

此外，康宏最新公布還指出，其在追究曹貴子等人不當轉移資產方面，正待樞密院司法委員會於明年2月16日及17日，就上訴法院暫緩解除對曹貴子的資產凍結令作出裁決。在有結果之前，樞密院已先自今年9月30日起恢復對曹貴子擁有50.1%權益的Broad Idea處置資產的凍結令。現時Broad Idea的資產，主要為康健國際（3886）約18.85%權益。

相關字詞﹕陳志宏 曹貴子 郭曉群 石禮謙 馬時亨 康宏

上 / 下一篇新聞

內地GDP遜預期 投資界：仍正面 第3季按年升4.9% 國統局指本季續復蘇
內地GDP遜預期 投資界：仍正面 第3季按年升4.9% 國統局指本季續復蘇
9月零售總額升3.3％勝預期
9月零售總額升3.3％勝預期
恒指升155點 工行升3%領漲
恒指升155點 工行升3%領漲
香港8月出口貨量按年跌1.2%
香港8月出口貨量按年跌1.2%
物管股全線跌 卓越商企大戶蝕息40萬
物管股全線跌 卓越商企大戶蝕息40萬
螞蟻上市在即 金管局沽204億港元
螞蟻上市在即 金管局沽204億港元
調查：國安法後1/3日資考慮重整港業務
調查：國安法後1/3日資考慮重整港業務
5G帶動 鐵塔首3季利潤升18％
5G帶動 鐵塔首3季利潤升18％
中電首3季售電跌0.6% 第3季派息63仙
中電首3季售電跌0.6% 第3季派息63仙
阿里280億取高鑫控股權 分析：收購影響正面 可享協同效應
阿里280億取高鑫控股權 分析：收購影響正面 可享協同效應
高銀售商廈收2億按金 股價急跌26%
高銀售商廈收2億按金 股價急跌26%
疫情反彈刺激方案無期 美股早段偏軟
疫情反彈刺激方案無期 美股早段偏軟
鮑威爾：數碼貨幣做得對 較做第一重要
鮑威爾：數碼貨幣做得對 較做第一重要
最強蘋果分析師：新iPhone首日預訂可達200萬
最強蘋果分析師：新iPhone首日預訂可達200萬
張兆聰：高鑫只宜待回吐分段收集
張兆聰：高鑫只宜待回吐分段收集
劉宇亮：從新出爐GDP 找焦點板塊
劉宇亮：從新出爐GDP 找焦點板塊
李浩德：新股先聲藥業估值不吸引 市值遠遜龍頭
李浩德：新股先聲藥業估值不吸引 市值遠遜龍頭
金曹：中國財險超賣 目標價8.2元
金曹：中國財險超賣 目標價8.2元
薛偉傑：華為中芯真有三招可用？
薛偉傑：華為中芯真有三招可用？
技術取勝：微創醫療下試26元支持
技術取勝：微創醫療下試26元支持
葉俊亨捱逾17厘息 再借1300萬
葉俊亨捱逾17厘息 再借1300萬
眾安銀行推自訂號碼卡 享Deliveroo消費回贈
眾安銀行推自訂號碼卡 享Deliveroo消費回贈
劉思明：冬季供暖來臨 中燃氣看俏
劉思明：冬季供暖來臨 中燃氣看俏
周顯：順風順水太久 忘卻風險意識
周顯：順風順水太久 忘卻風險意識
湯文亮：柏傲莊活化香港樓市
湯文亮：柏傲莊活化香港樓市
柏傲莊I加推378伙 個別提價7% 名日‧九肚山批預售擬開價截擊
柏傲莊I加推378伙 個別提價7% 名日‧九肚山批預售擬開價截擊
松齡創辦人3577萬 購傲玟3房戶
松齡創辦人3577萬 購傲玟3房戶
晉海首錄兩額印鬆綁成交 賺逾兩成
晉海首錄兩額印鬆綁成交 賺逾兩成
上月二手公屋買賣39宗 8個月低位
上月二手公屋買賣39宗 8個月低位
添好運創辦人7600萬 購美輪大廈地舖
添好運創辦人7600萬 購美輪大廈地舖
上源累錄8租務成交 一房月租1.2萬
上源累錄8租務成交 一房月租1.2萬