物管股全線跌 卓越商企大戶蝕息40萬

合景悠活孖展反應淡

卓越商企公開招股超購逾650倍，依然賺幅有限。市場對物管股態度明顯轉保守，合景泰富（1813）分拆的物管股合景悠活（3913）昨日首日招股，反應平淡。本報統計6家券商，全日共計錄得孖展約75.6億元，暫僅超購23倍。合景悠活本次亦引入多名基投，包括高瓴、蘭馨亞洲（Orchid Asia）等。

另一方面，世茂服務（0873）快將招股，傳入場費近兩萬元。彭博社引述銷售文件指出，該股招股價介乎14.8元至17.2元，全球發售5.882億股，最多集資101.2億元。一手1000股，每手入場費17,373.32元。

報道指出，預料該股10月30日掛牌。世茂服務母公司世茂集團（0813）昨日微跌0.8%。

物管板塊昨日幾乎全軍覆沒，各股份中，物管龍頭股碧桂園服務（6098）昨日跌6%，報48.55元。保利物業（6049）跌4.4%，報55.95元。雅生活（3319）跌7.3%。藍光嘉寶（2606）跌6.4%。

五中全會召開 專家指未受惠

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，物管板塊整體進入弱勢，近期無論在政策還是行業上都見不到可炒上的因素。他舉例指，近期內地召開五中全會，預料將成為炒作焦點，但物管行業就無緣受惠。對於板塊齊跌，他表示，不應急於撈貨，長遠待估值回落至30倍左右再吸納，才較為穩陣。

針對兩隻物管新股，他則表示並無特別偏好。溫傑認為，大型新股螞蟻集團快將上市，相信會分流一定資金，暫時不需急於吸納物管新股，因為並非市場熱炒重點。