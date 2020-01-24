恒指升155點 工行升3%領漲

截至晚上11時半，恒指夜期報24,557點，高水15點

科指微跌 外資看淡小米美團

內地公布今年第三季GDP遜預期，中國A股三大指數昨齊向下，深證成指跌0.82%，滬深300及上證指數均跌逾0.7%。然而內銀股領漲下，港股普遍做好。工行（1398）升3.62%，為升幅最大的藍籌股；建行（0939）升1.8%；中行（3988）升0.78%；郵儲行（1658）及農行（1288）分別升2.74%及2.6%，惟交行（3328）跌1.25%。至於匯控（0005）升2.49%，收報30.9元。但科指微跌33點，報7570點，其中小米（1810）遭花旗由「買入」降級至「沽售」，該股昨跌4.1%；野村預期9月美團（3690）外賣業務復蘇步伐慢於預期，該股跌2.56%；個別股份走強，騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）升0.81%及1.09%。

大摩表示，市場對中國經濟增長、金融系統及不良貸款風險的擔憂減少，若GDP持續增長，預料將轉化為健康的信貸與資本需求，有利於銀行的淨資產收益率，預計部分主要銀行的股價仍有40%至50%的上漲空間，普遍建議「增持」內銀股。但考慮到銀行撥備情况及相關干預政策，該行已下調工行、建行、中行等目標價，分別至6.4元、7.3元及3.6元，並上調招行（3968）目標價至55.7元。

專家短線看好內銀內險股

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，內銀股短線仍然「有力」帶動恒指，相信仍有上升空間，恒指在過去一個月曾兩度於24,800點水平徘徊，若後市企穩24,800點，將形成一個月的「頭肩底」後續向上，預計市場「炒市不炒股」，短線看好內銀及內險股。其他板塊方面，部分零售餐飲股、光伏股等走勢弱，暫不建議吸納，但個別龍頭科技股偏強，預計騰訊、阿里巴巴及美團仍有機會破頂。