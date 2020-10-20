經濟

9月零售總額升3.3％勝預期

【明報專訊】中國製造業在3月後開始逐漸回復，但消費早前仍較落後，不過近月消費恢復有所加快，9月份社會消費品零售總額按年上升3.3%，好過市場預期的1.6%，亦自8月轉為正增長0.5%後，進一步擴大增幅。

ING：內地人留國內消費旅遊

9月份消費受奢移品增長帶動，佔零售數據比重較大汽車消費按年增長11.2%，化妝品和珠寶亦分別上升13.1%和13.7%。基本消費品亦有不錯增長，撇除汽車消費的零售總額9月份升2.4%，首9個月零售總額雖然仍跌7.2%，但跌幅比首8個月收窄了1.4個百分點。

ING大中華經濟師彭藹嬈表示，消費是最令人鼓舞的經濟數據，9月增幅比8月上升達2.8個百分點，顯示消費進一步穩定，企業支出也會有所增加。她指出內地人不能出國改而跨省旅遊，從而將消費留在國內，亦將奢侈品支出留在國內免稅店，對增加國內消費幫助很大，亦為低技術勞工製造就業，並進一步穩定消費。

華僑銀行經濟師謝棟銘表示，從房地產和汽車需求顯示，疫情對高收入人士沒有真正影響，不過十一黃金周假期內的本地旅遊業收入下降三成，跌幅大於遊客人數跌兩成，顯示一般民眾消費仍然謹慎。雖然首三季全國人均可支配收入按年上升0.6%，不過年輕畢業生和農民工的失業率仍未回復疫症前水平，低收入人士有落後於復蘇的風險。

雖然中國有「K形復蘇」（即高收入者收入上升、低收入者下跌）的早期迹象，不過他認為在財政政策支持、基建加速，加上明年基數較低的效應下，經濟復蘇將進一步恢復。

相關字詞﹕K型復蘇 經濟復蘇 經濟增長 旅遊業 社會消費品零售總額 中國經濟

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