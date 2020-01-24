經濟

內地GDP遜預期 投資界：仍正面 第3季按年升4.9% 國統局指本季續復蘇

【明報專訊】中國經濟復蘇速度加快，國家統計局昨日公布，第三季經濟增長為4.9%，雖然低於市場預期的5.5%，但比第二季增長3.2%擴闊，按季上升2.7%。首三季GDP升至0.7%，回復按年正增長。第三季零售、投資、工業產出等指標穩定增長，國家統計局新聞發言人劉愛華表示，從需求、生產，或市場信心活力方面觀察，認為第四季和全年經濟有基礎和條件保持穩定恢復。

明報記者 歐陽偉昉

總結今年首三季，生產恢復速度仍高於消費。9月份工業增加值為6.9%，為去年12月以來高位，首三季為增1.2%，好過市場預期的增1%。劉愛華表示， 目前需求和生產都在不同程度的復蘇過程中，展望第四季，國內經濟仍在恢復，多數指標還未回復正常增長水平，而外國疫情不穩，亦為世界經濟和貿易增添較大的不確定性。不過整體而言，中國經濟向好的基本因素沒有發生變化。

製造業回到疫前 服務業仍受衝擊

彭博亞洲首席經濟學家舒暢認為，第三季GDP低過預期是因為服務業仍受疫情衝擊，不過製造業已返回疫前水平，而私人消費加速支持經濟復蘇。她預期GDP在未來數月會回升至疫前水平，不過明年中國經濟仍面對挑戰，除了海外疫情會影響出口，本地服務和消費完全回復仍有困難。

今年首9個月的固定資產投資上升0.8%，低於市場預期的升0.9%，惟在年內首次錄得正增長，相對首8個月仍為負0.3%，主要由醫療和電腦科技投資帶動，按年分別上升21.2%和17.5%。另外，全國房地產開發投資期內增速為5.6%，較首8個月增1個百分點。

為推動基建刺激經濟，財政部要求在10月底完成發行1.9萬億元人民幣的地方政府專項債券，截至首9個月，基建投資按年增長為0.2%。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，雖然資金已經籌集，不過今年出現水災拖延交通基建計劃，預料在第四季和明年首季陸續修復城市建設和推動基建，可推動固定投資上升。

ING調升第四季中國經濟增長由4%增至5.5%，全年增長預期由0.7%增至1.7%，明年增長預期由3.5%增至7%。彭藹嬈指出，上調是因為本地經濟恢復強於預期，除內需帶動製造業投資，10月黃金周旅客和消費數據亦表現不錯。至於歐美疫情對中國出口的影響，彭藹嬈指歐洲應不會採取全面封城措施，影響料會比今年第二季小。

相關字詞﹕社會消費品零售總額 第三季GDP 工業增加值 固定資產投資 製造業 投資 經濟增長 消費 中國經濟

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