買美房託收息 留意股息稅 數據通訊物流房託少受疫情影響可吼

明報記者 龍彩霞

「食息一族」買入高息藍籌股是捱過經濟谷底的有效防守策略。但在美股市場，很多香港投資者嫌30%股息稅太高，好在美股市場規模龐大，優質高息股選擇眾多，即使要課重稅，部分股票的股息回報仍可媲美香港藍籌股，可作為分散投資及享受穩定派息的另一之選。

須付30%股息稅

收息股是否值得買入，除了要看股價走勢、派息紀錄、股息率外，還要注意企業及行業本身的狀况、市盈率是否過高、經濟周期及政府政策影響等眾多因素，尤其是美股近日才開始轉勢，波幅甚大，投資者很難準確掌握入市時機。因此，現時買收息股，在短期內難免有賺息蝕價的風險，投資者要緊記保持冷靜，需有應對波幅的良好心理質素，急於止蝕或止賺，都是中長線投資的大忌。最後，當然別忘記計算在派息時自動扣除的30%股息稅，才能對回報有合理和準確的預測。

而在退休資產配置中，房地產投資信託（REITs）是「好息者」理所當然的選擇，因為美股REITs支付的股息要比普通股票多。房地產投資組合通常以兩種方式運作：一種直接投資物業，另一種是投資於房地產企業的股份。

「實物基金」雖賺租金 流動性較低

直接投資物業的基金也稱為「實物基金」，讓投資者有機會廣泛地投資於各種房地產，既可賺取租金收入，同時享有資本增值潛力。然而，這類投資組合需要預留充裕的現金儲備，應付投資者的贖回要求，意味有相當比重的資金不會用作投資，以致拖低整體回報潛力。物業投資的流動性亦可能較低，因為尋找買家通常需要時間，如果物業需要快速套現，其價值可能會下降。至於投資房地產公司股票的基金，模式更像傳統的股票基金，雖然可提供更高的資本增長潛力，但由於基金是純粹股權投資，其波動性會高於直接投資物業的基金。

房產股票基金資本增長潛力較高 惟波動大

單位的供需是驅動物業價值的重要因素，因為它會影響租金率。位置和質素也是決定物業價值的另一因素，因為優質物業往往可以收取較貴的租金。此外，租戶的信譽也會影響物業價格。如果租戶未能履行其租賃責任，業主的成本將會上升，繼而影響相關物業的價值。現時基準iShares房地產ETF（美股代號：VNQ）的息率約為4.2厘，是標準普爾500指數不到2厘息率的兩倍以上。美股REITs較香港本地REITs好的地方是公司的收入來源更加廣泛，在稅收方面，只要REITs將其90％的利潤作為股息派發，這些收息股將不用繳納公司稅。雖然在最近的危機中房地產投資信託受到了沉重的打擊，這些美股REITs擁有大型購物中心，辦公室，倉庫和其他物業，如果封城導致其租戶未能正常營業且無法支付租金，他們很難創造收益（更不用說支付股息了）。

但是，並非所有美股REITs受到的影響都這麼嚴重，東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，疫情對商場、住宅及酒店等資產REITs的影響差別很大。其實，房託也有不少類別，香港投資者最熟悉的應該是以商場、住宅、商廈或酒店為資產的房託，今次疫情直接對這些行業造成嚴重打擊；相反，其他如以數據中心（data center）、通訊基站、物流倉庫及工業廠房為資產的房託，實際上受疫情影響較小，但部分在是次環球大跌浪中也遭投資者恐慌拋售。投資者可多加注意，市面上有些房地產基金是投資全球不同類型的房託，對於缺乏時間或知識的投資者來說，這可能是不錯的選擇。

[退休綢繆]