藍灣半月3宗成交 實呎守1.7萬

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣助理分區經理武秉強表示，大型新盤開售令部分換樓客流入一手市場，導致逾千萬元二手物業交投放緩，藍灣半島本月成交主要集中於800萬元以下單位，屋苑最新成交為2座低層H室，實用436方呎，2房間隔，以760萬元易手，實呎17431元，較同類低約3%。原業主2010年以340萬元購入上址，帳面獲利420萬元或約1.2倍。武氏續指，雖然800萬元以下物業甚為渴市，但因放盤減少，短期成交量有機會進一步放緩。

嘉湖半月26宗 較上月同期倍升

上車盤渴市，天水圍嘉湖山莊亦於本月首14天錄得26宗成交，較上月同期的13宗急升1倍。中原副區域營業經理文家輝表示，其中一宗成交為屋苑樂湖居1座高層D室，實用551方呎，3房間隔，以市價581萬元獲承接，實呎10544元。原業主1996年以163萬元購入上址，帳面獲利418萬元或近2.6倍。

同屬大型屋苑的藍田匯景花園，則錄高價成交個案。美林物業高級客戶經理林小燕表示，匯景花園10座頂層連天台單位，實用720方呎，屬3房間隔，以1405萬元成交，實呎19514元，成交價為屋苑自2018年5月後、逾2年新高價紀錄。原業主早於2005年以445萬元入市，帳賺960萬元或逾2倍。

中半山亦錄得名人入市個案，土地註冊處資料顯示，中半山麥當勞道輝煌大廈一個頂層單位，實用1880方呎，近日以4188萬元登記沽出，實呎22277元，買家為廖碧鈿，屬廖創興銀行創辦人廖寶珊家族第三代成員。資料顯示，廖碧鈿是次入市須支付約178萬元稅項，相當於4.25%印花稅，意味以「首置」名義入市。上述單位原業主於2015年以約3850萬元購入上址，帳面獲利338萬元或約9%。

廖寶珊家族4188萬「首置」入市中半山豪宅

至於上水歌賦嶺則再錄勁蝕個案，土地註冊處顯示，屋苑銀杏徑一幢雙號洋房，實用1798方呎，以1700萬元易手，實呎9455元，呎價為屋苑新低。原業主登記名稱為普通話拼音，預料具內地背景；原業主2012年2420.8萬元購入上址，帳面已蝕720.8萬元或30%，若連同入市稅項及經紀佣金計，估計實際上要蝕約840萬元或35%。

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