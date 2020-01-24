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ST. GEORGE'S MANSIONS融合典雅大宅

【明報專訊】何文田加多利山的嘉道理道，除了是九龍頂級豪宅地段外，區內洋溢上世紀40至50年代優雅懷舊氛圍，更令人悠然神往。信置（0083）及中電（0002）合作發展的ST. GEORGE'S MANSIONS，是本港極少見融會古蹟保育活化元素的豪宅；項目主打3、4房大單位，王牌賣點是坐擁加多利山錯落有致的洋房及九龍連綿山巒美景。項目自8月推出以來，累積售出3伙、套現約4.4億元。

明報記者 林可為

攝影 林靄怡

預計2022年8月落成的ST. GEORGE'S MANSIONS，樓花期約23個月；項目外形主要是以歐洲石材建造，以打造歷久常新的典雅氣派。另外，為保障住戶私隱，全部單位均附設私家升降機大堂。

累積售出3伙 套現4.4億

物業位處嘉道理道24A號，由3座分層大廈組成，單位總數175伙，標準戶涵蓋2至4房間隔，全盤逾65%屬實用面積1800餘至2100餘方呎的標準3、4房大單位及特色大宅，其中5個頂層連平台或天台的特色戶，實用面積達3325至3695方呎，樓層高度3.5米（約11呎5吋）。

ST. GEORGE'S MANSIONS最大賣點是前臨加多利山，各座A、B室為3、4房大單位，一律向北，可飽覽加多利山一帶翠綠景觀，環境寧靜清幽；至於佔項目單位總數逾三成、實用面積700餘方呎的2房「入場版」單位，全部向南，望亞皆老街及九龍市區方向。

大單位向北望加多利山景

發展商現時接受準買家預約參觀的示範單位，以第1座15樓A室為藍本設計，單位實用面積2140方呎，屬ST. GEORGE'S MANSIONS的「靚則王」，為4房雙套房間隔，另一特點是此單位將來會連全屋家具及室內擺設一併發售；單位樓層高度為3.23米（近11呎），氣派十足。偌大的廳區寬約10米（約33呎），估計總面積逾600方呎，客飯廳各佔一半。客廳透過落地玻璃趟門出入138方呎的特大露台，其面積幾乎等同坊間一個迷你單位。飯廳一側裝設近乎落地的玻璃大窗，擺放8人大餐桌後，空間仍十分充裕。

主人套房方面，寢區面積逾210方呎（未計浴室和衣帽間），景觀與大廳一樣向北，望加多利山一帶；套房浴室設有雙臉盆及浴缸，另有淋浴間，與坐廁一樣都有獨立玻璃門分隔。

另一套房寢區面積逾130方呎（不計浴室和衣帽間），特點是外連18方呎工作平台，向南望亞皆老街一帶。至於另兩間同樣向南、面積分別約120及80方呎的房間，分別打造為兒童睡房和起居室。廚房空間寬敞，配套家電以德國、美國品牌為主，各類煮食器具齊備，並設有紅酒櫃。雖然物業位處豪宅區，但步行僅10餘分鐘即可到達窩打老道、勝利道一帶，區內各式食肆及商舖林立，起居購物方便。

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