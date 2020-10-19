李志成：新盤誕「票王」 置業需求勁

各國推行「負利率」，資金大規模湧港，銀行體系結餘增至逾3000億元，資金尋出路，預料將流入磚頭以求保本增值，美國零息料維持至2023年，本港低息環境亦勢將延續，有利樓市承接。

回顧去年政府在《施政報告》放寬按保樓價上限，九成按揭貸款樓價上限增至800萬元；承做八成按揭貸款樓價上限增至1000萬元。措施實施至今近1周年，今年首9個月二手住宅註冊量合共錄得34,591宗，按年僅升約8.1%。若以各類金額的二手住宅註冊量與去年首9個月比較，不同價格的註冊宗數均按年下跌，唯獨逾600萬元至1000萬元類別的二手註冊量，受惠放寬按保效應顯著上升，由去年首9個月的9747宗，急升約47.7%至今年首9個月的14399宗。

放寬按保對逾600萬元1000萬元物業交投成效顯著，不過目前1000萬元以上物業只能承做五成按揭，不過不少大單位動輒索價逾千萬元，建議政府可更進一步，分階段放寬1000萬至2000萬元物業按揭成數上限，增加二手盤源供應，並助本港吸納環球熱錢進駐；另外，在零息時代下，加3厘的壓力測試基本上已過時，建議政府降低壓測基準或取消有關措施，助用家上車換樓。

香港置業行政總裁

[李志成]