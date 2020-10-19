布少明：末季新盤銷量料創逾4年新高

政府去年推出的「新按保措施」即將踏入一周年，效果令人驚喜，措施並未令樓價大升之餘，亦為上車換樓開啟方便之門。資料顯示，受放寬按保效應帶動，逾600萬元至1000萬元物業類別二手註冊量顯著上升，由去年首9個月的9747宗，急升近48%至今年首9個月的14399宗。

在肺炎疫情打擊下，本港經濟由年初開始漸漸陷入衰退，各行各業或中小企東主均極需要更多現金靈活應急。適逢新按保措施將屆一周年，鑑於此措施對一眾買家上車或換樓成效顯著，筆者再次呼籲政府從善如流「減辣」，將1000萬至2000萬元的物業的按揭成數上限，由現時的五成增至七成，同時全面取消壓力測試，藉此進一步增加業主資金周轉的靈活性，刺激樓市換樓鏈。此外，此舉可增加盤源供應，令樓價得以健康調整，減低準買家上車難度；再者亦可盡速提振本港「疫後經濟」與樓市復蘇，故「減辣」實在宜早不宜遲。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]