廖偉強：年輕人入行值博率高

代理趨專業化 多勞多得

由於受疫情打擊，近期有很多大型企業都裁員節流，尤其是服務行業，這類行業的員工在筆者眼中是珍貴的人才。這批服務行業的員工大多數受過專業的培訓，在外形、談吐、客服工作等都有理想的水平，正是與地產代理所需的條件相似，同時可以填補地產代理行業高流動的問題，有助提升服務質素。

社會運動及新冠病毒嚴重影響香港經濟，不論大企業或小型公司經營都非常困難，需要收縮成本及裁減員工才能生存下去，導致本港失業率持續上升，對於近兩年剛畢業的年輕人而言，更加難以在社會立足。雖然過去地產代理曾被視為最差勁的行業之一，但經過多年來的有效監管，行業已趨向專業化。

筆者認為年輕人選擇加入地產代理是一個很好的經驗，這行業能夠接觸不同階層及行業的人，並且在工作過程中能夠認識房地產投資的奧妙，有助人生未來的財富規劃。同時，地產代理是多勞多得的行業，能夠在行業中做出成績的話，年薪過百萬並非神話，實現上車目標不再是夢，筆者過去見證無數的成功例子。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]