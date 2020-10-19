陳永傑：新盤反應熱烈 後市看好

今年新冠肺炎爆發，波及全球經濟，香港當然不會例外亦被影響，經濟一片不景，許多行業都陷於蕭條境况。儘管如此，市民對住屋物業趨之若鶩，今年3、4月份，全球股市大插水，經濟愁雲慘霧之際，本港二手樓市表現依然靠穩，樓市不但有承接，價錢亦頗為硬朗。

其後數月，本港的一二手樓市繼續表現平穩，價錢亦相當堅挺，未受股市大跌拖累太多。疫症的出現，世界各國都紛紛採取減息及量化寬鬆措施，以求穩定經濟。由於全球民眾多面對過2008年全球金融海嘯之後減息及量寬行動，已經知道後果是鈔票貶值及資產價格上升，人人都想盡量投資於住屋物業、黃金及優質股票資產，藉以避開財富貶值威脅。

實物資產供應有限 深受歡迎

以美國、歐盟、英國、日本及澳洲而言，他們的財金官員都表示經濟面對很多不明朗因素，必須繼續採取更多經濟寬鬆措施，英國及澳洲甚至要考慮負利率，可見新型肺炎殺傷力相當強勁。

美國聯邦儲備局較早前的議息，成員更在點陣圖預示在2023年前不會加息，並紛紛表示要動用更多刺激辦法阻止經濟下滑。有意研究及擴大負利率的國家有增加趨勢。

由於住屋物業及黃金等實物資產供應有限，甚受投資者歡迎，在疫情打擊之下，樓市應跌不跌，後市理應更為樂觀，不宜看淡。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]