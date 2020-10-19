湯文亮：寬首置按保可以 減辣不行

如果政府再推行新樓空置稅，我認為要考慮一下時間，一年實在太短，對小型單位還可以，因為大多數買小型單位的業主都會在樓盤未入伙之前買了，但對於大型單位甚至豪宅，由於買家很少會買樓花，一定要見過實物才會買，一年實在不夠，3年就差不多，至於怎樣界定，我認為可以以按保為界。

有傳聞業界要求政府應該將按保上限由1000萬元推高至2000萬元，如果屬實，我認為新樓空置稅可以以此為界，2000萬元以下的一年期，以上的3年期。不過，有人認為放寬「林鄭plan」，只是令到地產商容易去貨，買樓的人只是做炮灰，倘若樓價下跌，很容易變成負資產者，但我認為放寬按保有助活化換樓鏈，市場購買力不用集中在細價樓上，有利樓市健康發展，至於會不會變成負資產者，這是置業者，按保公司，銀行共同考慮的問題，如果能夠過三關，代表買樓的人財政穩健，供款不成問題，變成負資產者的機會不大。

辣招一撤 炒家重出江湖

有很多人大鬧「林鄭plan」，認為林鄭推了那些用按保買樓的人去做炮灰，不過，他們又要求政府減辣，理由是可令更多人買樓，活化樓市，政府減辣又不是推更多人去做炮灰，這點我就不大明白。

有人話現在已經沒有炒家，政府應該減辣，但現在點解沒有炒家，就是因為有辣招，如果減辣，炒家又會復出，當然包括小弟在內，政府是否又要重推辣招，其實，政府在推出辣招時用了一個不真實藉口，話炒家炒起樓市，而事實上將所有炒家集合一起，實力也不及一個大地產商，又如何炒起樓市，當時因為供應不足，樓價才會飈升，而供應不足這個問題到現在仍未解決，政府又點會減辣，我相信辣招是會永續，畢竟辣招對首次置業者沒有影響，反而令到他們比較容易買樓，這亦是政府初心，我相信政府是不會忘記。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]