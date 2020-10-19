經濟
曾淵滄 滄海明珠

投資策略

曾淵滄：現為年輕人首置良機

【明報專訊】新世界（0017）和港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊開售，6日收到2.27萬張本票，成為1997年之後收票最多的新盤，買樓熱潮再起了。當然，柏傲莊熱爆的有兩個重要條件。一是大圍站的地點很有吸引力，是東鐵線與沙中線屯馬線的交接處，二是新世界在第三代鄭志剛執掌之後，用了不少心機設計新樓盤，K11 Musea已公認是傑作，北角柏蔚山也是靠設計躋身豪宅行列。

我是鼓勵年輕人只要有能力，就應該買樓，目前是年輕人首次置業的最佳時機，是機會難逢的時機，一方面，目前的利率是史上最低，另一方面，林鄭月娥推出的九成按揭保險也是機不可失的，九成按揭解决了拿不出首期的問題，一個800萬的樓只要80萬元就可以買下，一對中產年輕夫婦沒有理由儲蓄不到80萬元，相信只有收入很低的基層及喜歡亂花錢，認為旅遊比買樓重要的人才儲不足80萬元，買不起800萬元樓房的人也可以考慮買600萬元的小單位，自己住不下600萬元小單位，也可以買入600萬元單位來收租。開始房地產投資，自己再向他人租下價值800萬元，1000萬元的樓房居住。總之，上車不一定是自住，可以是純投資，目的就是好好地利用超低息的環境再加上九成按揭。

超低息環境加上九成按揭

買了樓之後，就不要再理會樓價是升是跌，只要自己每月能準時供樓，萬一出現負資產也不是什麼問題，2003年負資產一族多得很，後來不是全部問題都解決了，樓價升升跌跌，負資產只是紙上帳目的數目字，不去看就沒事。

目前的二手住宅的指數與去年年底比較，幾乎是無分別，這也可以說，新冠病毒肺炎疫情對樓價的打擊算是已經過去了，實際上，我們也可以說今年所發生的新冠病毒肺炎疫情，再加上社會動亂對住宅市道的影響是非常小的，中原城市領先指數在過去9個多月的高低位只相差3.8%，如此小的差距也可以被視為統計誤差。

樓價不升不跌 最有利置業者

樓價不升不跌對想買樓的人最有利，買了樓之後，至少心理上不必太擔心樓價下跌，未買樓想買樓也有較寬裕的時間選擇。

住宅樓價回復去年年底的水平，可惜，大部分本地產股股價依然無法回到年初疫情出現前的水平，理由是本地地產商除了發展住宅產業之外，在商場，和寫字樓的投資比例也不小，疫情與社會動亂的確影響了非住宅物業的價格與租金收入，不過，隨着住宅價格回升，新樓熱賣，本地地產股最低潮的日子已經過去，中短期內股價再大幅下跌的機會不大，而多數地產商也有能力派息，使到股息率的吸引力上升。這也使到買樓與買地產股同樣有吸引力。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

上 / 下一篇新聞

本月新盤成交760宗 柏傲莊I佔半 新世界快將加推 業界料10月一手重上1500宗
本月新盤成交760宗 柏傲莊I佔半 新世界快將加推 業界料10月一手重上1500宗
新盤戰線將轉新界西 兩盤涉655伙
新盤戰線將轉新界西 兩盤涉655伙
網上護膚品商尖沙嘴「插旗」 開實體店 呎租30元
網上護膚品商尖沙嘴「插旗」 開實體店 呎租30元
深灣軒三房售1628萬 屋苑兩年新高
深灣軒三房售1628萬 屋苑兩年新高
下月整體物業註冊料7000宗 按月增8%
下月整體物業註冊料7000宗 按月增8%
匯豐私銀范卓雲：內地增長靠內需科技 續看好新經濟股
匯豐私銀范卓雲：內地增長靠內需科技 續看好新經濟股
內地上月社融增長強 貨幣政策仍傾向寬鬆
內地上月社融增長強 貨幣政策仍傾向寬鬆
瑞銀李智穎：中資電商龍頭 較美同業吸引
瑞銀李智穎：中資電商龍頭 較美同業吸引
普信普樂維：美大選「難忘11月」 股市趨波動
普信普樂維：美大選「難忘11月」 股市趨波動
復星恒利港增聘 冀躋身中資投行前列 主攻醫療生科企業 擬拓資管業務
復星恒利港增聘 冀躋身中資投行前列 主攻醫療生科企業 擬拓資管業務
籌備首隻醫療私募基金 目標AUM百億
籌備首隻醫療私募基金 目標AUM百億
合景悠活今招股 一手8211元
合景悠活今招股 一手8211元
花旗蔡惠琳：理財產品收入首8月平均升17%
花旗蔡惠琳：理財產品收入首8月平均升17%
深圳推股指期貨 列綜合改革首批清單
深圳推股指期貨 列綜合改革首批清單
一太：北京商場第三季空置率增至10.7%
一太：北京商場第三季空置率增至10.7%
美AMC出租影院救亡 最低消費772元
美AMC出租影院救亡 最低消費772元
德勤一年辭任近百上市公司核數師 中國區主席：提升審計質素 拓諮詢業務
德勤一年辭任近百上市公司核數師 中國區主席：提升審計質素 拓諮詢業務
德勤數字當先鋒 「yuu」積分計劃成客戶
德勤數字當先鋒 「yuu」積分計劃成客戶
偉能擬東南亞拓展電站服務
偉能擬東南亞拓展電站服務
保險平台YAS 研GPS計乘車時間定保費
保險平台YAS 研GPS計乘車時間定保費
Solace助WeLab Bank提升雲架構設計
Solace助WeLab Bank提升雲架構設計
港研發益生菌補充品 助改善濕疹
港研發益生菌補充品 助改善濕疹
未來擬為病人度身訂做配方
未來擬為病人度身訂做配方
張兆聰：舊經濟股回勇 增持南方A50
張兆聰：舊經濟股回勇 增持南方A50
鄺翠玲：審慎理財不難達上車目標
鄺翠玲：審慎理財不難達上車目標
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 騰訊購13057
金子：大行唱好 騰訊購13057
張兆聰：內銀強勢 招行可小注
張兆聰：內銀強勢 招行可小注
蔡金強：糧油中的茅台：金龍魚
蔡金強：糧油中的茅台：金龍魚
黃德几：申洲高位整固後望再上
黃德几：申洲高位整固後望再上
潘啓才：康宏事件反映除牌機制問題
潘啓才：康宏事件反映除牌機制問題
陳大為：美國經濟沙盤推演（下）
陳大為：美國經濟沙盤推演（下）
謝偉銓：推動公務員合作社重建
謝偉銓：推動公務員合作社重建
美股開戶優惠大盤點
美股開戶優惠大盤點
沈永年：獨家代理不一定真獨家
沈永年：獨家代理不一定真獨家
趙海珠：離岸人民幣升勢料未完
趙海珠：離岸人民幣升勢料未完
謝紹榮：兩則新聞對港樓啟示
謝紹榮：兩則新聞對港樓啟示
陸振球：新世界樓股皆呈「溢價」
陸振球：新世界樓股皆呈「溢價」
陸振球：鼓勵ETF多元化 增投資選擇
陸振球：鼓勵ETF多元化 增投資選擇
林少陽：人民幣升值利好港股
林少陽：人民幣升值利好港股
技術取勝：建行突破下降軌
技術取勝：建行突破下降軌
李聲揚：蘋果推5G手機 電訊商也受惠
李聲揚：蘋果推5G手機 電訊商也受惠
潘迪藍：多國擬推數碼法定貨幣
潘迪藍：多國擬推數碼法定貨幣
李順威：大選前趁低買入 科技股價值股之爭
李順威：大選前趁低買入 科技股價值股之爭
小米金融「小米數科」 改用「天星」品牌
小米金融「小米數科」 改用「天星」品牌
板藍根帶挈股價 白雲山急澄清
板藍根帶挈股價 白雲山急澄清
劉思明：中資金融股大彈 太保動力強
劉思明：中資金融股大彈 太保動力強
何啟聰：科網股回勇 騰訊購15975
何啟聰：科網股回勇 騰訊購15975
瑞銀亞洲：阿里股價反彈 留意購證26010
瑞銀亞洲：阿里股價反彈 留意購證26010
摩根大通亞洲：內地GDP數據出爐 建行購26317
摩根大通亞洲：內地GDP數據出爐 建行購26317
周顯：爛賭煉成炒股真功夫
周顯：爛賭煉成炒股真功夫
何國良：新冠疫情影響有機會逐漸消散
何國良：新冠疫情影響有機會逐漸消散
張佩儀：貨幣市場基金 合穩健人士
張佩儀：貨幣市場基金 合穩健人士
王弼：「美版陳冠希案」足令美股添壓
王弼：「美版陳冠希案」足令美股添壓
湯文亮：寬首置按保可以 減辣不行
湯文亮：寬首置按保可以 減辣不行
陳永傑：新盤反應熱烈 後市看好
陳永傑：新盤反應熱烈 後市看好
廖偉強：年輕人入行值博率高
廖偉強：年輕人入行值博率高
布少明：末季新盤銷量料創逾4年新高
布少明：末季新盤銷量料創逾4年新高
李志成：新盤誕「票王」 置業需求勁
李志成：新盤誕「票王」 置業需求勁
ST. GEORGE'S MANSIONS融合典雅大宅
ST. GEORGE'S MANSIONS融合典雅大宅
藍灣半月3宗成交 實呎守1.7萬
藍灣半月3宗成交 實呎守1.7萬
買美房託收息 留意股息稅 數據通訊物流房託少受疫情影響可吼
買美房託收息 留意股息稅 數據通訊物流房託少受疫情影響可吼