曾淵滄：現為年輕人首置良機

我是鼓勵年輕人只要有能力，就應該買樓，目前是年輕人首次置業的最佳時機，是機會難逢的時機，一方面，目前的利率是史上最低，另一方面，林鄭月娥推出的九成按揭保險也是機不可失的，九成按揭解决了拿不出首期的問題，一個800萬的樓只要80萬元就可以買下，一對中產年輕夫婦沒有理由儲蓄不到80萬元，相信只有收入很低的基層及喜歡亂花錢，認為旅遊比買樓重要的人才儲不足80萬元，買不起800萬元樓房的人也可以考慮買600萬元的小單位，自己住不下600萬元小單位，也可以買入600萬元單位來收租。開始房地產投資，自己再向他人租下價值800萬元，1000萬元的樓房居住。總之，上車不一定是自住，可以是純投資，目的就是好好地利用超低息的環境再加上九成按揭。

超低息環境加上九成按揭

買了樓之後，就不要再理會樓價是升是跌，只要自己每月能準時供樓，萬一出現負資產也不是什麼問題，2003年負資產一族多得很，後來不是全部問題都解決了，樓價升升跌跌，負資產只是紙上帳目的數目字，不去看就沒事。

目前的二手住宅的指數與去年年底比較，幾乎是無分別，這也可以說，新冠病毒肺炎疫情對樓價的打擊算是已經過去了，實際上，我們也可以說今年所發生的新冠病毒肺炎疫情，再加上社會動亂對住宅市道的影響是非常小的，中原城市領先指數在過去9個多月的高低位只相差3.8%，如此小的差距也可以被視為統計誤差。

樓價不升不跌 最有利置業者

樓價不升不跌對想買樓的人最有利，買了樓之後，至少心理上不必太擔心樓價下跌，未買樓想買樓也有較寬裕的時間選擇。

住宅樓價回復去年年底的水平，可惜，大部分本地產股股價依然無法回到年初疫情出現前的水平，理由是本地地產商除了發展住宅產業之外，在商場，和寫字樓的投資比例也不小，疫情與社會動亂的確影響了非住宅物業的價格與租金收入，不過，隨着住宅價格回升，新樓熱賣，本地地產股最低潮的日子已經過去，中短期內股價再大幅下跌的機會不大，而多數地產商也有能力派息，使到股息率的吸引力上升。這也使到買樓與買地產股同樣有吸引力。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]