王弼：「美版陳冠希案」足令美股添壓

首先，美股為何自侵叔出院後一直強勢？與其說股市表現跟侵叔健康掛鈎，倒不如說市場對他的連任有新解讀，就是市場認為股市能否持續上升，並非取決於侵叔本人。對於政府刺激經濟，洗腳唔抹腳，民主黨也是絕不手軟的，更有由美國左派控制的傳媒無條件支持，拜登派錢可能更勝任，因此，過去兩周美股由3300點水平強勁反彈至3549點，是由於市場認為，侵叔在總統辯論表現強差人意，個人衛生又搞唔掂，確診新冠病毒，民調落後程度擴闊，因此相信，民主黨有機會囊括白宮和參眾兩院，目前刺激經濟方案雖然因侵叔和佩洛西的分歧而陷於僵局，但只要民主黨囊括白宮和國會，拜登更巨型的經濟刺激方案便可於明年初出台，市場對藍潮（Blue Wave，即民主黨囊括白宮和國會）期望甚高，造就了美股這次反彈。

美股早前強勢 憧憬民主黨全勝

然而，上周中開始流傳出一些對拜登不利的消息，就是拜登細仔亨特（Hunter）涉嫌利用父親擔任副總統時執掌烏克蘭事務的權勢，成為了一家烏克蘭天然氣公司Burisma的非執董，收受着每月5萬美元的董事袍金。為何一個大部分時間生活在美國，只有一個主理烏克蘭外交事務的副總統老爸，對烏克蘭不太熟識的亨特能受Burisma青睞，相信有正常智商的讀者都能心領神會。當時，Burisma正受烏克蘭的檢察總長舒金調查，而拜登亦親口承認，自己曾運用影響力對烏克蘭政府施壓炒掉舒金。當然，拜登的講法是他兒子亨特當Burisma的董事，跟他這個做副總統的父親沒有關係，是完全獨立的個別事件，雖然亨特曾和老爸乘坐空軍二號專機到過烏克蘭，但兒子在他面前從來沒有談過烏克蘭的事情，真是信不信由你。

其實這消息早在非主流傳媒揚了出來，不過親民主黨的主流傳媒如CNN、紐時和華郵等當看不見，只懂翻譯左膠外電的香港本地傳媒，自然也不會報道。

科網巨頭聯手 難阻人類好奇心

但上周發展有突破，一份非主流的《紐約郵報》，爆出疑似亨特的人送個人電腦去維修後，沒有取回電腦，更沒有繳付85美元的費用，店主因而打開硬碟調查，發現大量亨特和Burisma的通訊電郵，透露了亨特有安排Burisma的同事和其父親見面，更啜核的，是內藏大量亨特吸食可卡因和烏克蘭美女的性愛片段，艷情媲美陳冠希案！另外，亨特也涉嫌收取了和中國華信能源（即前民政局局長何志平當秘書長的那一家）100萬美元的顧問費用，事情還在發酵，美國左膠主流媒體繼續努力冷處理事件，不過事情還是爆了出來，主要是面書和推特維護拜登心切，對《紐約郵報》的報道進行審查並限制其發布，怎知愈禁愈多人看，如果疑似亨特的性愛片段流出，以陳冠希案的經驗，恐怕聯合蘋果、谷歌、面書、推特等力量，都無法禁止人類對性的本能好奇心，到時連維園阿伯和師奶都想一賭亨特吸毒後的雄風，全人類自然對事件有進一步的認知。當然，樂觀地看，美國人若只關注亨特的艷照，可能會放過拜登一馬也說不定！無論如何，這個美版陳冠希案2.0，就算不影響拜登的選情，也可能影響了民主黨囊括白宮和國會的概率，白宮和國會持續對峙，股市可能出現新一輪的調整，大選前後仍是小注為妙。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]