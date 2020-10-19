張佩儀：貨幣市場基金 合穩健人士

強積金保守基金是一種貨幣市場基金，只可以投資在港元資產，而該等港元資產可以是短期銀行存款或短期債券，投資的目標是以賺取銀行港元儲蓄存款利率相若的回報，一般的保守基金都是屬於低風險的投資產品，影響其風險高低主要是由存款利率的升降所影響，這種基金最適合保守、不愛冒險，特別是臨近退休的人士。

現金基金是一種短期有息貨幣市場工具，例如短期銀行存款證、政府票據或商業票據等，投資的目標是以賺取較銀行存款或短期存款證較高的回報率（一般不會超過90天），其風險主要取決於利率升降及匯率波動的影響，因此亦是相對低風險的投資選擇，這種基金同樣適合一些接近退休或承受風險程度較低的人士。

由於現時受到新冠肺炎的威脅之下，為了刺激消費和穩定投資信心，相信儲蓄利率在短期內並不會上升，與此同時的貨幣市場基金價格或會上升，令整體基金價值上升，因此在短期內如半年內，是十分適合一些追求低風險和穩定回報的人士，加上強積金投資是屬於長線投資，而綜觀港元債券基金在5年內的仍估計有2.22%的每年回報率，較人民幣（0.98%）和亞洲債券基金（2.09%）的回報高，因此是一個十分穩定的投資選擇。

[張佩儀 財女手記]