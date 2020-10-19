何國良：新冠疫情影響有機會逐漸消散

星港旅遊氣泡為外遊踏出第一步

在疫情下，各地政府也努力地去尋找重啓經濟的鑰匙。這周，香港與新加坡就旅遊氣泡的安排達成了原則性的協議。兩地將互認核酸檢測，只要持有陰性檢測結果的當地人士都可以旅遊到對方地區而毋須家居隔離。而且，這個安排並不限於商務旅客，是次旅遊氣泡的安排對於旅客往來目的沒有設任何限制，行程亦不受限制。現階段還未有計劃實施的詳情，而且航空旅遊氣泡旅客將須乘搭特定航班，即該些航班並不會載有任何轉機乘客，航空公司可能因此需要一些時間才可以安排到航班以符合要求。不過，從身邊友人的反應，不難發覺這種早已被抑壓的旅遊欲望，有蠢蠢欲動的迹象。對於香港人，特別是家庭旅遊客，絕對是一個不錯的選擇。因此，只要其他配套做得完善，有關計劃應是重啓旅遊相關經濟活動的一個可行辦法。筆者常道，現時要各地清零殊不容易，所以，如何跟疫情共存下，逐步恢復我們原有的正常各種活動，是各地政府正絞盡腦汁想達成的重要政策。

美年底前料首隻疫苗成功註冊

除了原有防疫措施，應對疫情的另一種手段在於疫苗的開發。根據分析師的報告，美國食品藥品管理局（FDA）的疫苗專家小組將在近期開會，會後將公布更多緊急疫苗使用的詳情，將有助疫苗開發公司在年底前公布他們三期臨牀結果，與其疫苗可否被接納作緊急使用。

福奇教授曾表示，在年底前，他相信至少有一種疫苗可以在美國成功註冊，而約7億支疫苗會在明年4月在美國推出市場。因此，將來有了這個裝備，快要降臨的冬季可能就會是全球赤手空拳去面對病毒的最後一次。

死亡率較3月時大幅下降

在西方感染人數又再次上升之際，不少人都會擔心今年冬季會否出現3月時那樣的境况呢？分析師分析了3月份和近期的數據，他們發現縱使近期感染人數上升，以法國為例，3月份7日平均的感染人數高峰時達到8000人，現在已經遠高於此數。但如果以死亡人數來看，當時的高峰曾達到1000人，現在約為少於100。他們相信，這種存活率和入院率大幅改善的原因來自幾方面。首先，3月份的疫情來臨時，有點令各地政府被殺個措手不及，無論醫療設備和醫治方法都跟不上疫情發展。但在多月經驗累積下來，無論是醫療設備或是治療方法都有改善。例如，地塞米松（dexamethasone）的使用，有研究指出可以有效將重症患者的死亡率減少三分之一。其他藥物的使用亦有效減少病人併發症的出現，降低入院率。因此，在跟病毒交手的過程中，我們也不是完全在捱打的。

順着這趨勢，疫情對我們的影響有機會逐步消去。但現階段，我們還是赤手空拳，因此防疫意識必須維持，令大家在冬天中好好應對。

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[何國良 基金看世界]