周顯：爛賭煉成炒股真功夫

後來，我們愈來愈熟，成了好朋友。他是少數曉得trading，又精通基本因素的股評人，通常的人最多識一種，大部分的是一種也不識。原因很簡單，第一，他爛賭，是親身下場去炒，連賭馬他也很喜歡。

聽力問題造就專注力特別好

第二，他的聽力有問題，一耳聽不到，另一耳則只剩下八成。正因如此，他的專注力特別好，正如盲人的直覺也特別好。

對於盲人，我另有一番見解，就是我起牀時，只要不張開眼，還能依稀記得夢境的一半，但只要張開眼睛，所有夢境馬上忘記得一乾二淨。由此可見得，盲人心境空明，記性特佳的傳統智慧，應該沒錯。

如果要說他有什麼缺點，唯一的，就是太老實了。沒多久前，他開股票班，由於他的fans很多，第一班馬上爆滿了。跟着，他加價，開第二班，反應卻及不上第一班。那天和他吃午飯，他提起這件事，嘆氣說﹕「看來我的擁躉的購買力只到先前那價格，不可加價。」

我大笑說﹕「講到開班的marketing，你永遠不夠我熟。第一班招收到的，永遠是最忠實的fans，你就算收三萬五萬，他們都會照付，但在頭1至3班，最忠心的fans都已全讀了，以後就是marketing的問題了。」

[周顯 投資二三事]