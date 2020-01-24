摩根大通亞洲：內地GDP數據出爐 建行購26317

內地今日將公布第三季經濟增長GDP數據，據彭博社綜合經濟師預測中位數，料內地GDP可達增5.5%，或將成為今年主要經濟體中唯一仍能維持增長的國家。至於早前公布的信貸數據如社會融資總量及新增貸款亦好過預期，加大市場對經濟復蘇的憧憬。

不過輪場資金流反映，部分投資者趁機減持內銀、內險好倉，並反手部署做淡，當中以建行PUT資金流較顯著。如投資者欲部署建行，看好可留意建行購26317，行使價5.88元，實際槓桿約8倍，2021年3月2日到期；看淡可參考建行沽27338，行使價4.84元，實際槓桿約9倍，2021年3月31日到期。

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