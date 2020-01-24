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瑞銀亞洲：阿里股價反彈 留意購證26010

【明報專訊】上周早段時間大市氣氛不錯，港股上周一升超過500點收市，當日的升勢甚為全面，除了新經濟股領頭外，內銀以及內險等傳統經濟股亦見起動，主要是因為國家主席習近平到訪深圳，市場憧憬中央會有政策推動深圳的經濟發展，包括股市綜合改革等，令到一眾股份抽上。

上周焦點股份之一的是阿里巴巴（9988），上周四單日跌超過4%，主要因為市場擔心美國國務院會將螞蟻集團列入貿易黑名單中，更有機會影響螞蟻上市。不過同時市場對螞蟻集團憧憬甚高，對IPO需求強勁，集團有機會提升估值目標，亦刺激阿里股價上周五反彈，當日當騰訊（0700）及美團（3690）高開後升幅收窄之時，阿里仍愈升愈有，或反映資金相對較為追捧。如投資者看好阿里，可留意阿里巴巴認購26010，行使價353.88元，2021年3月到期，有效槓桿約6.7倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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