何啟聰：科網股回勇 騰訊購15975

騰訊回穩，資金比較觀望。觀望回勇，看好可考慮騰訊認購證15975，行使價678.88元，2021年1月到期，實際槓桿約8.9倍。相反看淡可考慮騰訊認沽證17122，行使價480.88元，2021年01月到期，實際槓桿約9.0倍。

小米集團（1810）上周五顯著反彈，高位曾升逾4%至23.5元，收市升逾3%。向上觀望重上24元的機會，支持上移至10天線約21.8元。小米急升，吸引資金反手開淡倉，看淡可考慮小米認沽證26204，行使價19.68元，2021年3月到期，實際槓桿約4.6倍。看好則可留意小米認購證26034，行使價25.88元，2021年03月到期，實際槓桿約4.6倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]