劉思明：中資金融股大彈 太保動力強

恒指連升三周，周中升至24808點回落，之後跌至24102點找到支持回升，收報24386點，全周升267點或1.11％；國指全周升3.09%。不過，恒生綜合大型股、中型股、小型股指數上周分別升0.96%、升0.71%、跌0.15%，整體表現並非如國指般強勁。

趨勢寬度有待改善，恒指國指成分股高於10天線比例升至八成回落，周五降至不足五成；高於20天線比例亦回落至五成以下，而高於50天線比例提升至近四成水平，整體有所改善，但尚未能確認轉強。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率58比42，升逾3%佔上升股份兩成多；上周有3日跌多升少，全周計，升跌比47比53，好壞參半，但個別行業表現差異相當大。

本報數據庫追蹤的30個行業，上周有略多於一半下跌，內房及物管跌4.5%表現最差，教育、博彩及消閒跌約4%，甚至連近期強勢的環保及新能源亦跌3.5%。上升行業中，中資金融大漲近6%表現最強，強勢的紡織及服飾、汽車及相關再升約4%，電訊、原材料、航運物流升約2%，跑贏恒指。

內房物管表現最差 跌近半成

中資金融大漲，從恒生H股金融行業指數來看，表現更佳，全周升6.9%，升穿10周線；對上一次升逾6%為2019年2月22日的一周，但當時指數處於50周線之上，屬強勢向上；對上一次低位漲逾6%、升穿10周線為2018年11月2日的一周，當時大陽燭升穿10周及20周線，之後回試低位，因此低位大彈未必利好後市表現。以圖論勢，H股金融指數即使進一步反彈，料於50周線或前低位約15100點將有龐大沽壓，該水平與上周五有約半成距離。

招行續跑贏同業 內銀首選

中資金融股中，內銀股走勢凌厲，四大國有銀行工建農中與招行（3968）、中信行（0998）上周升穿50天線；內險股則只有平保（2318）、中壽（2628）、太保（2601）升破50天線，券商或資產管理股未見突出。上周提到券商中金（3908）保持強勢。多年來，內銀招行一直跑贏同業，依然是首選；內險多看好中壽及新華保險（1336），惟後者今次表現失色，相反太保走勢更佳。

太保回調倘守24元 可趁機吸

太保月內先後獲中國人壽保險及上海國際集團斥資千萬元增持，股價上升動力強，可以看高一線；短線逼近25元或有沽壓，回調料可守24元，可趁機吸納，惟低收23元則先行離場。

[劉思明 數據尋寶]