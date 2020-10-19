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張兆聰：內銀強勢 招行可小注

【明報專訊】上周四、五恒指先急跌後反彈，美股周五期權結算走勢反覆，但局面大致平穩，市場暫不太受拜登兒子醜聞影響，螞蟻集團傳出或被列入黑名單後，上周五反而有報道指估值提升至2800億美元，刺激阿里（9988）股價顯著反彈超過3%。現在內銀股升勢最強，估計沒有多少人會相信，優質的招行（3968）可以小注。

市况出現一些轉變，近期熱炒的汽車股，以光伏為首的新能源股高位回落，相對落後的汽車代理炒上，甚至連不大相關的五菱汽車（0305）也上周曾突然爆升60%。炒作手法相當激進，總之有少許疑似利好便無限放大，吸引散戶跟進，但沒多久就快速回落，打回原形甚至倒跌。這都是近期A股「屠殺」散戶的方法，大量股份走出「天地板」，即同日或隔日內，先漲停後跌停。喜歡追「強勢股」的朋友要小心選擇，對一些突然拉升再拉升的股份要有戒心。

ATMX（阿里、騰訊、美團和小米）走勢也出現分化，急挫後阿里反彈力度最強升3%，美團（3690）在280元見阻力後回順，騰訊（0700）有點不慍不火，小米（1810）舉行核心供應商大會股價升3%。近期再傳華為出售榮耀的消息，但未有影響小米股價表現。

拜登醜聞至今對市况影響比想像中小，主要媒體都極之低調處理，Facebook和Twitter更禁止傳播。拜登至今避免回應，網上則開始散播這是俄羅斯影響選舉的伎倆，兩大陣營都開足宣傳工具為候選人護航。

從道德角度看，拜登家族涉及的指控絕對稱得上是叛國，但媒體為了拉下特朗普，竟然將如此重大的新聞也近乎「蔽屏」，可見美國的撕裂、特朗普對傳統建制精英陣營打擊有多嚴重。如果媒體都不報道，民眾又堅持「Anyone But Trump」，特朗普其實又很難翻盤。

特朗普翻盤機會微

日前指內銀股上周一急升後未有彈散，有分析指今年第二季盈利已見底。筆者不大相信，事關內房股龍頭恒大（3333）也要四周撲水，可見3條紅線兼收緊按揭後內房的財務壓力巨大，而金九銀十未有出現，大量3、4線，以至部分2線城市去化率持續下降，明年內房股會有危機。

但有趣的是，內房股的股價確實一沉不起，恒大快速跌穿配股價，其他股份普遍呈反覆向下，但內銀股卻再度顯著上升。內銀股反彈，一個可能原因是實在太低殘，部分股份市帳率已低至0.3倍至0.4倍，直逼歐洲銀行股水平。另一個是剛公布的9月份社融數據遠超預期，人行貨幣政策司司長孫國峰更表明要繼續階段性允許宏觀槓桿率上升，與年中時開始邊際上收緊出現重大改變。

招行較少涉高風險業務

當然，如果內銀是因便宜而炒上，則反彈後就無以為繼。選擇上還是以質素較佳，招行（3968）主力零售銀行，較少涉及地方債、平台貸等高風險領域。隨着疫情受控，經濟活動全面回復正常，零售消費將會不斷回暖，有助盈收重拾增長動力。

[張兆聰 還看今朝]

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