金子：大行唱好 騰訊購13057

牛證的重貨區集中在23000點至23099點，熊證的重貨區集中在25000點至25099點。據匯豐衍生工具部提供數據，恒指波幅指數站於一個月以來相對低位上落，上周五處於21%的水平，投資者宜留意臨近美國選舉及外圍環境，若認為市場波動有機會增加，或會對引伸波幅有拉動的作用，對窩輪價格較有利。

騰訊(0700)股價待再挑戰高位，摩根大通發表研究報告指出，騰訊在下月中公布第三季業績，考慮到《地下城與勇者》手遊版推出時間尚未明朗，在遞延收入強勁及新遊戲將於10月底推出帶動下，預期騰訊第三季及第四季遊戲收入將維持強勁增長。該行指，公司旗下金融科技業務亦有助盈利增長，維持騰訊「增持」評級，目標價620港元。技術上，騰訊近期走勢沿10天線向上，上周創574元52周新高後，在550元至570元上落，投資者可以貼550元水平留意其購證(13057)。

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