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潘迪藍：多國擬推數碼法定貨幣

【明報專訊】10月9日，美國、歐盟、英國、瑞典、瑞士、日本、加拿大等7個發達經濟體的中央銀行與國際清算銀行（Bank for International Settlements, BIS）聯合發表了第一份有關「中央銀行數碼貨幣」（CBDC）的聯合報告《中央銀行數碼貨幣：基本原理和核心特徵》。這些環球資金的守護者表示，並不是打算取消現金或者顛覆銀行業，只是在數碼時代將支付方式現代化。

如果真的是這樣的話，引入CBDC不太可能會顛倒銀行體系和貨幣政策，但效果就會類似銀行業在1960年代推出自動櫃員機那樣。當然，也有可能CBDC的推行非常成功，以至它最終有意或無意取代了現金和私人存款機構。

根據定義，所有CBDC都是集中發行及管理的貨幣，將可以按票面價值轉換為其他形式的國內法定貨幣，例如現金或存款。正如報告所說，一種CBDC就是對一家中央銀行的數碼化索償，它只是中央銀行對相同單位的戶口、儲值及兌換媒介的不同體現方式。這意味着，CBDC將無法滿足那些尋求一種去中央化及供應量增長有限的貨幣（例如好像比特幣Bitcoin或黃金般）的人。

有別於現金，CBDC不會是匿名的，因為中央銀行表示，它們必須在私隱問題與反恐及反洗黑錢等目標之間取得平衡。它也不會好像facebook計劃中的加密貨幣Libra般提供與多種法定貨幣掛鈎的選擇。不過，與其他數碼貨幣方案相比，CBDC被當作貨幣使用的速度很可能更快，也更加可靠。

國家財政部背書 CBDC具優勢

事實上，CBDC被當作貨幣使用，是由政府保證它們可以按票面價值轉換為現有貨幣。有別於比特幣，它們至少會有一個規模龐大的忠實用戶──發行國家的財政部門當然會使用這種數碼化的法定貨幣。這將令法定貨幣（不論是否數碼化的）在普及化的競爭中具有優勢，因為最暢銷的資產就是普遍接受的兌換媒介。有了這個「精神支柱用戶」，也可以令CBDC較不容易受到「版本轉換」的影響。因為即使將來出現了另一種更高級的貨幣技術，財政部門也不會拋棄現有的法定貨幣。這再次令CBDC相對於私人機構發展的數碼貨幣，享有「不公平」或不對稱的競爭優勢。

CBDC更方便兼降交易成本

CBDC與其他數碼貨幣類似的地方在於，它們都可以促進支付方式創新，提高方便程度，降低交易成本，以及具有更大的包容性。對於發展中經濟體來說，為以前沒有銀行戶口的國民提供銀行服務，尤其重要。這些都是目前發展CBDC的主要動機，至少在報告中是這樣表述。或許不令人意外，這份報告堅稱，CBDC的推出，並不會奪取現金的地位、顛覆存款機構，或者扭轉貨幣政策。在這個論點上，有很多人會談及CBDC在實現財政轉移的潛力（例如「直升機式」派錢給國民），但這卻似乎是另一個話題。

使用CBDC可能會加快這種向國民派錢的速度，但與透過商業渠道轉換資金，並沒有根本的分別。直接向國民派錢的主要障礙是政治和法律，而不是技術。

央行謹慎推進 避免損害銀行

不過，可以通過兩種方式，證明CBDC是革命性的：

1. 中央銀行可以為CBDC支付利息，令它們好像銀行存款般。這可能有助於貨幣政策的傳遞。但這可能會引致中央銀行的存款蜂擁而至，從而削弱了存款機構的主要資金來源。當然，報告的作者說，他們無意削弱存款機構的資金來源。儘管未有參與制定這份報告，但中國大陸也一直十分謹慎，避免目前處於試驗階段的「數碼人民幣」（DCEP）損害銀行業務。

2. 如果沒有其他可供選擇的貨幣形式，西方的中央銀行可能會對CBDC收取負利率。但這將意味着「取締」現金，並不在既定的計劃內（中國大陸正在採取不同的策略，因為她表示樂於逐步淘汰現金）。西方的中央銀行考慮到社會包容性，因此不太可能激怒在戰後嬰兒潮出生的一代，把目標定於將鈔票送到垃圾焚化爐。但保留現金的承諾，在報告中僅是用「只要有足夠的公眾需求」一句來介定。

或吸引用戶棄現金

如果中央銀行引入CBDC能夠吸引足夠多的用戶棄用現金，從成本和效率的角度來看，已經在停止使用現金方面邁出一小步。這樣的舉動將會對負利率敞開大門，令存戶無處可以躲藏，至少在法定貨幣領域內是如此。在這種情况下，黃金及其他非貨幣的儲備財富的走勢可能會向好。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

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