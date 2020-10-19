經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：蘋果推5G手機 電訊商也受惠

【明報專訊】早前蘋果再推出新iPhone，亮點是終於支援5G。此一突破非同小可，要知道電訊制式，電訊商和手機製造商互利共生。日本Docomo起21年前（1999年）已經有流動上網，比iPhone早了8年，但因為支援制式的手機不多，在日本以外流行不來，最後慢慢被淘汰。可見市場並非先行者必勝，蘋果沒有發明MP3機，也沒有發明智能手機，亦沒有發明平板電腦，但卻是唯一一家2萬億美元的企業，當中原因值得思考。

小弟也是蘋果用家，但因為年初才換機，現在再換意欲不大。不過身邊朋友倒有不少已摩拳擦掌，但對5G的態度只是「一試無妨」。的確，香港早已有5G制式，但選用的用家不太多，大家仍未有「必定要用」的理由。今次蘋果的手機，倒令朋友覺得可以試試。

但世界不只香港，小弟猜想，蘋果推出5G，其中一個重點是要放眼內地。眾所周知，內地市場對蘋果非常重要，但早前卻因未有5G手機而暫時落後，現在蘋果有了支援5G的iPhone，可望扭轉在內地的劣勢。

蘋果發布會後股價例牌回軟

至於股價，在推出產品後蘋果股價偏弱，當然又有人重提「產品沒創意，Steve Jobs看到激到翻生」之類的廢話，市值2萬億美元的巨企還要網民教做生意，十分搞笑。事實是蘋果股價差不多每次都是發布會前炒高，推出產品後回落，也符合好消息出貨的規律。現在股價調整，應是買入機會。

其他相關股又如何？5G設備方面，華為沒有上市，但技術無疑是領先，否則各國不會採用（和中國有親嗎？）美國也不用大力打壓。

不過現實是美國打壓已重創華為，肥了華為的對手。芬蘭的諾基亞股價今年已回到年頭水平，瑞典的愛立信年初至今更升了13%。兩家都是特朗普打壓華為下的贏家，但若11月拜登當選（機會頗大），股價很可能會受壓，似乎不宜現在買入。

中日皆不容通話費太高

電訊公司方面，則要看不同地區。文章初段提及日本Docomo，而Docomo快將被母公司NTT（日本政府持股34%）私有化。此交易是日本政府一手推行，為的是迫使Docomo減電話費！日本流動上網費用高昂，政府多次出口術仍未能令電訊商就範，索性就把Docomo私有化，強制減價，不用理會其他股東。

此類交易，是政府赤裸裸的與民爭利，反映日本的獨特國情，仍和英美資本主義不同。交易的後果可想而知，其他電訊商的股價，當然也受壓。Docomo割喉減價，對手只能跟從。得益的是消費者，但股東則是大輸家，也是日本股市走向「國際化」一大打擊。

中國倒是簡單，不和你偽裝，由頭到尾電訊商就是國企，所以也不能輕易加價。3G上4G時大家已受過教訓，5G時代也看到電訊商不可能謀取暴利，中國移動（0941）和中國聯通（0762）等已淪為公用股。不會倒下，但增長欠奉。

香港算是電訊商天堂

最後的天堂，可能是香港。幾家電訊商均是富豪家族控制，原因不言而喻。香港始終是商業比較自由的地方（政府弱勢也是原因），商業公司加價，一般不會面對很大阻力。香港2009年開始拍賣4G頻譜，到2012年初各大電訊商推出4G計劃，其間電訊商股價大升，例如數碼通（0315）就升了4倍，背後原因是客戶月費大增。

當時4G計劃吸引客戶，亦多得有新型號手機，可見電訊制式，電訊商和手機製造商互利共生。現在蘋果推出了5G手機，電訊商也推出各式新月費計劃，應該會有助蘋果手機銷售，也有助自身的月費收入。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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