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投資策略

林少陽：人民幣升值利好港股

【明報專訊】儘管國際主流傳媒不斷矮化中國，國際資金流向卻以實際行動，誠實地向中國宏觀經濟投以信任的一票。上周，中國人民銀行宣布撤銷境外投資者沽空人民幣的所有限制，企圖壓抑人民幣近期的強勢，是自2014年初結束人民幣單向升值以來的首次。人民幣的持續升值，將有利於以港元計價的H股資產價值，港股後市預期將可看高一線。

近年境外資金持續流入人民幣資產，早期主要透過滬股通及深股通買入A股，近期則有轉向買入中國國債的迹象，過去3個月內淨流入有加速上升的趨勢，龐大的兌換需求，加速了人民幣近月的升值壓力。在新冠疫情之下，歐美等主要成熟市場的央行連番減息，年初至今中國人民銀行的利率政策相對保守，導致年初至今人民幣債，相對歐元、日圓及美元債的淨息差，持續擴闊。除非美、歐、日等國量寬政策有轉向的迹象，否則外資流入人民幣債的趨勢，短期內都很難逆轉，人民幣的升值壓力，亦有很大機會是一個長期化的現象。

資本帳經常帳盈餘破紀錄 升值壓力大

除了上述套息活動誘發的資本帳（capital account）盈餘之外，中國是最早出現疫情，同時亦是最早走出疫情陰霾的國家，自今年次季末開始，國內的製造業活動已逐步回復正常運作，帶動中國出口（尤其是醫療物資）及經常帳（current account）盈餘同創新高。在資本帳及經常帳同步錄得破紀錄盈餘的情况下，人民幣的升值壓力，其實要比過去3個月的實際升幅還要大。

部分讀者可能有所不知，疫情期間中國國民出境嚴重受限，過往國民出外旅遊消遣及購物等活動幾乎全線停頓。澳門的賭場年初至今日日拍烏蠅的情况，港人應該耳熟能詳，大家較少聽聞的是，為了子女的健康着想，部分家長甚至狠下決心，召回放洋升學的子女返國。如此這般，作為中國最大「服務業進口」的出境旅遊及升學消費，頓時全數取消。

雖然本欄向來都不是中資金融類股份的粉絲，疫情過後相關股份的持續跌勢，亦引起了本欄的注意。基於對行業不明朗前景的基本判斷，我們的投資組合，極可能在可見的將來，亦不打算改變目前低配中資金融股的決定。不過，由於恒生指數近半權重來自金融股，為免忽然之間被衍生工具投機者挾淡倉，以恒指期貨作為投資組合對冲的工具，短期之內還是避之則吉為妙。

深圳樓價 如無意外將超香港

今年是深圳、珠海、廈門及汕頭經濟特區成立40周年紀念，四個經濟特區之中，以深圳的表現一枝獨秀。經過40年來的高速發展，深圳已由原來的小小鄉鎮，變成目前經濟體積比香港還要大的華南地區經濟火車頭。如今全球經濟的主要推動力，是科技創新及所有的新興行業，這方面對早已成為東方矽谷的深圳的未來發展，確實是非常有利。如無意外，深圳市的物價（包括房價在內）將超越香港，並從此絕塵而去。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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