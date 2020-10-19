陸振球：新世界樓股皆呈「溢價」

【明報專訊】江山代有人才出，長江後浪推前浪，香港的物業巿場亦如是。數年前開始留意新世界（0017）集團第三代掌舵人鄭志剛在香港物業巿場，包括住宅樓盤和商場項目往往能推陳出新，注入包括藝術及超越時代的新元素，巿場亦愈來愈受落，不單銷情價量兼備，且獲業界好評，就如新世界和港鐵（0066）合作發展的大圍站新盤柏傲莊，開出價單數日後便收到2.27萬張本票，成為1997年之後收票最多的新盤，上周六揀樓極速去貨，自然不在話下。
過去半年疫下跑贏同業
有基金界朋友說，巿場已將鄭志剛和新世界的形象完全融合，不單令鄭氏推售的樓盤呈現巿場「溢價」，新世界的股價表現，過去半年在疫情下明顯跑贏了如新鴻基地產（0016）和恒基地產（0012）等競爭對手（見圖1），月線圖也已升穿了2018年起形成的下降通道（見圖2），如大家鍾情香港地產股，便值得特別留意。
說到地產股，便不得不說「一手樓空置稅」法案委員會上年度因時間不足而中止審議工作，今年可重新成立，而運輸及房屋局近日表示，因應最新經濟情况等原因，正考慮暫不再推上述草案。當然，押後甚或取消一手樓空置稅草案會惹來爭議，但從投資地產股角度而言，則屬利好消息，因如之後經濟轉差令樓巿受壓，發展商便不用減價加快清貨以避繳空置稅，增加了應變的能力。
政府擱下空置稅 有利地產股
另外，如政府進一步放寬樓宇按揭保險的樓價上限，以及放寬申請按揭時要進行的3厘壓力測試，對樓巿和地產股都有利好作用。