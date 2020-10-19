謝紹榮：兩則新聞對港樓啟示

回想起來，本欄大概已有半年沒有談論本港樓市，主要原因是筆者發現，如果從宏觀經濟角度看本港樓市，總有一些地方自覺犯駁。

譬如現今各國都使用寬鬆貨幣方法來挽救被疫情重創的經濟，那麼市場對於實質資產的需求便增加，變相令樓宇價格應長遠看漲。然而，縱使政府向商店及民眾派發補貼紓困，似乎也改變不了未來一兩年因疫情而導致的結構失業潮，如以此推論，未來樓宇價格最終將下跌收場。事實上，坊間不少着重宏觀經濟分析的專欄，也有類似的矛盾，他們對於未來世界經濟大環境是通縮抑或是滯脹，此刻仍是拿不定立場。

恒大事件 反映官方對「大到不能倒」取態

不過筆者最近受到兩則新聞消息以及一項數據所啟發，終於對於拆解這問題有了點眉目，有了新的見解，故今回打算跟大家分享。

說真的，影響筆者思考的兩則新聞消息，其實並不是什麼秘聞，說出來大家可能也會「唓」一聲喝倒彩。第一則是有關中國恒大（3333）的一連串消息，而另一則是上周財經熱話柏傲莊。

過去數月，恒大事件某程度上反映了官方對於接近「大到不能倒」的地產企業之取態，和顯示了監管機構對於國內房地產行業面對資金緊絀問題時之對策。

新盤熱賣 許多港人擁大量閒置資金

至於柏傲莊認購滿堂紅，則反映了香港充斥着不少擁有大量閒置資金的人，他們無懼未來失業潮。在現時超低息環境下，他們寧願要磚頭也不願持有接近沒有回報的現金。這群人極有可能只習慣「長揸」資產，並且秉承了「只買不賣」這種華人投資傳統，因此不能直接以慣用的宏觀經濟學理論來解釋他們的行為。

綜合以上兩則消息，再配上近期熱詞「內循環經濟戰略」，筆者便可合情合理地推測未來香港房地產市場的變化。究竟這是怎樣的變化？而這變化跟先前所提及的另一項數據又有什麼關係呢？由於篇幅所限，下回待續。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]