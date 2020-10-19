經濟
趙海珠 匯市前瞻

投資策略

趙海珠：離岸人民幣升勢料未完

【明報專訊】近日市場的不確定因素增加，美國總統大選、財政刺激方案延遲、英國脫歐、歐美新冠病毒感染數字攀升，導致部分國家重新封城及實施社交限制等，疫苗能否在今年內面世仍未確定，都令投資市場及風險資產近日出現顯著波動。美元兌離岸人民幣更跌至一年半低位，匯價在過去幾個月下跌幅度超過7%。

美元兌離岸人民幣由5月尾高位7.1963跌至10月初低位6.6778，跌幅逾7.7%，是1年半新低。隨後中國人民銀行宣布將遠期售匯業務的外匯風險準備金率下調至零，令市場猜測人民銀行的外匯政策立場轉向中性，並逐步放鬆投資資金外流的限制，以阻礙人民幣持續的反彈趨勢。本行認為，人民銀行有關舉措是推進人民幣國際化的一個長遠過程。中期來看，一個更傾向以市場主導的匯率或會吸引外國政府及投資者，而人民銀行亦能夠同時消除貨幣單向走勢的風險。

中資不再儲美元 利好離岸人幣

在未來一年，本行相信基本因素包括相對利率及經濟增長，以及在拜登或會成為下任美國總統下，部分中國內地企業可能因此不再需要一直以來累積應急用途的美元，這些因素均利好離岸人民幣。短期而言，可以參考2017年人民銀行類似的動作，當時人行推出人民幣兌美元匯率中間價定價機制改革的新措施，在當中加入逆周期調節因子；當時美元兌離岸人民幣在第一個月上升了約2%，但在隨後的4個月則下跌了大約6%。類似的走勢或會再度出現，預期匯價可能會在美國大選期間受制於6.80至6.85，之後有機會在2021年3月份跌至6.40至6.45。技術上，預計匯價短線的阻力處於6.80至6.88之間；若美元兌離岸人民幣失守2019年3月低位6.67的話，或暗示跌勢將會加深，有機會跌向6.60甚至6.46水平。

英鎊走勢搖擺不定 1.27有支持

另一方面，過去幾日英國脫歐談判在市場預期將取得成效下繼續出現變數，至目前為止，本行預期市場投資者會採取低吸納策略，走勢上，英鎊兌美元在1.27有較強支持，初步阻力處於1.3125，再一個阻力會是1.3230。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]

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