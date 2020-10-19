沈永年：獨家代理不一定真獨家

生產商會透過評估行內不同公司的規模、財政狀况、發展潛力等因素，物色當中較有實力和名氣的公司，並邀請這些公司作為特約經銷商，代理該品牌的產品。雙方簽約後，特約商戶就要負起推廣、銷量保證和提供售後服務的責任，所以要成為特約商戶絕不容易，需經過多方面的評核及履行責任。房地產業的獨家代理也是一樣，經過嚴謹的評核挑選出來，也就是實力得到發展商肯定的企業。不過，既然獨家代理並不是唯一銷售點，那麼貨品相同、價錢相若，為什麼仍要選擇光顧獨家代理呢？主要的分別是售後服務！

實力得到發展商肯定

作為消費者，購買數十萬、甚至數百萬元的樓房，當然希望賣方會提供最貼心的服務；加上現在因疫情關係，很多事情港人無法親身到內地了解及處理，代理的售後服務就變得更為重要。獨家代理跟發展商的關係密切，不時會開會互通消息，因此也可以第一時間得到來自發展商的最新資訊；遇到突發情况，也能直接跟發展商協調，盡快替客戶解決問題。相反，透過其他香港代理公司買內地樓房，如遇上他們解決不來的問題，該香港地產公司首先要聯絡為他們提供貨源的內地代理公司，再由內地代理公司替他們將問題反映給發展商。如此繁複的溝通程序，實在難以及時替客戶解決煩惱，即使地產代理替你着急，也實在是無能為力。

談及代理公司提供的售後服務，筆者認為香港比內地更勝一籌。很多香港代理公司以往都是專注賣香港物業的，現在雖打入了大灣區市場，但因為老闆和員工大多是香港人，服務、手法等都會較合香港人口味。再者，不少港人都會購買不止一個內地物業作投資、自住用途，香港代理因此會更着重售後服務，以吸引客戶長期惠顧。至於內地代理公司，由於代理的入職門檻低，不用考牌、也沒有學歷要求，內地代理的數量非常多，競爭也十分激烈。為留住客人，內地代理經常會以回佣、送贈品等方式吸引客人跟他們買樓，而每次招呼客人，都是在與時間競賽，因為如果客人離開了公司門口，基本上也沒什麼可能再見到他了，客人馬上就會被別的代理搶走。

內地代理回佣多 港代理服務取勝

由於香港的店舖租金高昂、代理的底薪比內地高，香港代理則很少用回佣、送贈品這些方式吸引客戶。同樣的售價，成本高、利潤不及別人，自然難以再提供優惠。有的香港代理公司更包辦幫助客人申請居住證、國內銀行開戶、驗樓等服務，這些服務都是要花費不少金錢、時間和人力，成本實在是遠比內地代理公司高。如果想優惠和服務兩者兼得，實在是沒什麼可能，不過要優惠還是要服務，就像選擇不同品牌手機一樣，各有各的好處和特性，最重要是先了解自己的需要再作決定，這樣才不會後悔呢！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]