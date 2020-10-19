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美股開戶優惠大盤點

【明報專訊】美股走勢在總統大選前仍然反覆，隨着財政刺激計劃於選前敲定無望，連同當地疫情反彈，還有民主黨總統候選人拜登爆出兒子的電郵醜聞，選前大市或更趨動盪。不過，有券商數據反映，亞洲投資者上月仍在增持美股，入市意欲看來未受影響。今期幫你格價綜合本港多家傳統或新興網上券商，以及傳統銀行，比較各行的開戶優惠，以協助有意投資美股的散戶，找到適合自己的「落腳地」。隨網上新興券行愈來愈多，各平台都以不同新噱頭吸客，免佣自然是「主菜」，並各有不同送1股或現金券的優惠。

明報記者 王俊騏

近年新興網上券商愈來愈多，競爭激烈，各行推出不少開戶優惠吸客。較早來港搶灘的富途，由即日起直至11月底，網上開戶後可獲港股買賣一世免佣， 以及美股Twitter一股（上周五收市價為45.81美元）。開戶送股的還有友信智投，推出即日起至本月31日內，於指定連結註冊戶口，可獲美股一世免佣，港股買賣零平台費，及送1股微盟（2013）。

開戶後首次存入2萬元，則送多3股長和（0001）及2股眾安在綫（6060）。如存入10萬元或以上，及完成一筆買入股票交易達500元或以上，則送1股美團（3690）。

富途送1股Twitter 耀才送盈富

傳統券商耀才，亦有送股優惠。由開戶起計90天內存入1萬元或以上，並完成一宗港股或A股買入交易，即送20股盈富基金（2800），並有美股交易費用優惠每股0.008美元。

開戶送現金券的，有華盛及光大新鴻基鴻財網。在本月31日前於華盛新註冊，先獲30元股金券，華盛的股金券規定在該行的App內使用，可兌換成京東（9618）、阿里巴巴（9988）、網易（9999）、小米（1810）、騰訊（0700）、匯控（0005）或美團（3690）的股票。線上完成開戶更可獲港股無限免佣，存入1萬元後再獲300元股金券。

如開設期貨戶口，並於適用期內交易指定CME產品，可獲500元八達通一張。即日起至年底於鴻財網開戶，可獲3個月美股免佣，開戶1個月內存入2萬元以上資金，可獲100元超市禮券，存入金額愈多則禮券金額愈高。

SoFi碎股交易 低門檻買科網巨頭

若想以碎股方式低門檻買大盤股，本港可買美股碎股的平台不多。如果想同時獲免佣，可考慮在港開張不久的新進券商SoFi。其主打零佣金、零平台費及零託管費，接下來將推出美股碎股交易，可助投資者以較低入場費買入巨型科技股如亞馬遜（AMZN）及蘋果（AAPL）。

傳統銀行都有提供一定優惠。花旗推出即日起至今年底，開戶首3個月無上限買入美股免佣金。中銀亦有直至今年底的優惠，開戶可獲首6個月無上限買入美股零佣，兌換外幣累計10萬元或以上，獲100元獎賞。匯豐的優惠也直到今年底，將港股、A股或美股轉入或存入，可獲最多1萬元現金回贈，但回贈上限視乎不同會籍（即戶口類型）。

嘉信理財開離岸戶口 助移民準備

美資券商代表有嘉信理財，為全美最大券商之一，早前完成收購德美利證券後，進一步確定在低佣金券行的龍頭地位。嘉信主打網上交易股票免佣，免平台費及託管費。美資券商是不少港人開設離岸戶口的選擇之一，但要留意的是，嘉信開戶門檻達到2.5萬美元（19.5萬港元）。德美利證券則主打現有和新客戶，網上股票、ETF及期權交易免佣，沒有開戶資金要求及不收平台費。

總結以上優惠及各平台收費，如投資者想獲終身免佣，目前在富途、友信智投及華盛開戶，都可獲無限免佣。分別在於富途送的1股是美股，友信智投送多隻港股，華盛則送股金券，視乎投資者所好。如果是打算投資美股同時，欲開設離岸戶口準備移民，則可考慮嘉信理財，本身為全美最大券行之一較「穩陣」，惟要留意門檻較高，故亦可選未設入場門檻的德美利。

如果投資者期望獲現金回贈，可考慮於銀行開戶，但中銀要存10萬元並兌換外幣，才獲100元現金回贈，匯豐則只要存入股票即獲現金回贈。

亞洲客戶投資美股 1月來最多

另外，雖然美股市場有眾多不明朗因素圍繞，但無阻亞洲資金續流入美股。德美利證券數據顯示，亞洲客戶9月投資動向指數按月升了約16%，反映亞洲客於美股活動更趨活躍，持續增持美股，並創1月以來最高水平。

亞洲投資者在9月淨買入了科技股，例如台積電及電子支付公司Square，還有埃克森美孚，賣出了召車軟件Uber、Twitter及達美航空。

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