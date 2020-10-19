謝偉銓：推動公務員合作社重建

位置交通好 惟樓齡太高

眾所周知，不少公務員合作社樓宇都位處市區，交通方便，但大部分樓齡均超過半世紀，沒有升降機及缺乏設施，加上樓宇老化，維修保養開支上升，不少合作社居民都渴望盡快重建，改善生活。此外，許多合作社樓宇都未有用盡地積比，進行重建可地盡其用，提供更多住宅單位，是一個多贏方案。據悉投得柏架山道合作社業權的發展商，就計劃聯同鄰近的另外三幅地皮一併發展，重建後的總建築面積預計可增至40萬平方呎。

然而，由於出售合作社單位業權須向政府補回地價差額，並非所有業主都願意或有能力支付。同時，因為近年樓價持續上升，令相關業主擔心出售業權後，可能難以買回心儀的居所，因此未必願意出售，令收購更加困難。

今次強拍個案之所以成功，主因是發展商早已集齊逾九成業權，並承諾代相關業主向政府支付因容許買賣而須補回的地價差額。但由於政府在較後階段才能確定實質的補地價金額，如發展商希望進一步提高發展密度，還須經過修改契約程序及再一次補地價。若最後發展商認為政府索取的補地價金額過高，更可能會影響整個重建計劃。

兩年來僅兩個試點項目啟動

筆者早於上屆立法會任期，已多次要求政府加緊推動合作社樓宇重建，並先後提出了多項建議，希望藉此增加香港的土地及房屋供應、促進市區更新及改善居民生活。政府其後委託市區重建局協助推動有關工作，但兩年過來只得兩個試點項目開始啟動，即使一切順利，最快亦要等到2029至2031年才完成，進度相當緩慢。

受到黑暴、疫情及美國打壓影響，香港樓價開始回落，可能有助合作社樓宇及其他舊樓的收購重建。筆者希望政府能把握時機，以更積極和靈活的態度，包括簡化、加快發展審批與補地價的程序，以便利及推動各類重建計劃。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]