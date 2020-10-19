經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

謝偉銓：推動公務員合作社重建

【明報專訊】位於鰂魚涌柏架山道的多幢公務員合作社樓宇，上周五完成強拍程序，是歷來首宗成功的公務員合作社強拍個案。負責拍賣的顧問公司指出，今次案例證明強拍程序亦適用於合作社樓宇，增加發展商收購相關業權的可行性，在推動合作社重建有正面作用。

位置交通好 惟樓齡太高

眾所周知，不少公務員合作社樓宇都位處市區，交通方便，但大部分樓齡均超過半世紀，沒有升降機及缺乏設施，加上樓宇老化，維修保養開支上升，不少合作社居民都渴望盡快重建，改善生活。此外，許多合作社樓宇都未有用盡地積比，進行重建可地盡其用，提供更多住宅單位，是一個多贏方案。據悉投得柏架山道合作社業權的發展商，就計劃聯同鄰近的另外三幅地皮一併發展，重建後的總建築面積預計可增至40萬平方呎。

然而，由於出售合作社單位業權須向政府補回地價差額，並非所有業主都願意或有能力支付。同時，因為近年樓價持續上升，令相關業主擔心出售業權後，可能難以買回心儀的居所，因此未必願意出售，令收購更加困難。

今次強拍個案之所以成功，主因是發展商早已集齊逾九成業權，並承諾代相關業主向政府支付因容許買賣而須補回的地價差額。但由於政府在較後階段才能確定實質的補地價金額，如發展商希望進一步提高發展密度，還須經過修改契約程序及再一次補地價。若最後發展商認為政府索取的補地價金額過高，更可能會影響整個重建計劃。

兩年來僅兩個試點項目啟動

筆者早於上屆立法會任期，已多次要求政府加緊推動合作社樓宇重建，並先後提出了多項建議，希望藉此增加香港的土地及房屋供應、促進市區更新及改善居民生活。政府其後委託市區重建局協助推動有關工作，但兩年過來只得兩個試點項目開始啟動，即使一切順利，最快亦要等到2029至2031年才完成，進度相當緩慢。

受到黑暴、疫情及美國打壓影響，香港樓價開始回落，可能有助合作社樓宇及其他舊樓的收購重建。筆者希望政府能把握時機，以更積極和靈活的態度，包括簡化、加快發展審批與補地價的程序，以便利及推動各類重建計劃。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

上 / 下一篇新聞

本月新盤成交760宗 柏傲莊I佔半 新世界快將加推 業界料10月一手重上1500宗
本月新盤成交760宗 柏傲莊I佔半 新世界快將加推 業界料10月一手重上1500宗
新盤戰線將轉新界西 兩盤涉655伙
新盤戰線將轉新界西 兩盤涉655伙
網上護膚品商尖沙嘴「插旗」 開實體店 呎租30元
網上護膚品商尖沙嘴「插旗」 開實體店 呎租30元
深灣軒三房售1628萬 屋苑兩年新高
深灣軒三房售1628萬 屋苑兩年新高
下月整體物業註冊料7000宗 按月增8%
下月整體物業註冊料7000宗 按月增8%
匯豐私銀范卓雲：內地增長靠內需科技 續看好新經濟股
匯豐私銀范卓雲：內地增長靠內需科技 續看好新經濟股
內地上月社融增長強 貨幣政策仍傾向寬鬆
內地上月社融增長強 貨幣政策仍傾向寬鬆
瑞銀李智穎：中資電商龍頭 較美同業吸引
瑞銀李智穎：中資電商龍頭 較美同業吸引
普信普樂維：美大選「難忘11月」 股市趨波動
普信普樂維：美大選「難忘11月」 股市趨波動
復星恒利港增聘 冀躋身中資投行前列 主攻醫療生科企業 擬拓資管業務
復星恒利港增聘 冀躋身中資投行前列 主攻醫療生科企業 擬拓資管業務
籌備首隻醫療私募基金 目標AUM百億
籌備首隻醫療私募基金 目標AUM百億
合景悠活今招股 一手8211元
合景悠活今招股 一手8211元
花旗蔡惠琳：理財產品收入首8月平均升17%
花旗蔡惠琳：理財產品收入首8月平均升17%
深圳推股指期貨 列綜合改革首批清單
深圳推股指期貨 列綜合改革首批清單
一太：北京商場第三季空置率增至10.7%
一太：北京商場第三季空置率增至10.7%
美AMC出租影院救亡 最低消費772元
美AMC出租影院救亡 最低消費772元
德勤一年辭任近百上市公司核數師 中國區主席：提升審計質素 拓諮詢業務
德勤一年辭任近百上市公司核數師 中國區主席：提升審計質素 拓諮詢業務
德勤數字當先鋒 「yuu」積分計劃成客戶
德勤數字當先鋒 「yuu」積分計劃成客戶
偉能擬東南亞拓展電站服務
偉能擬東南亞拓展電站服務
保險平台YAS 研GPS計乘車時間定保費
保險平台YAS 研GPS計乘車時間定保費
Solace助WeLab Bank提升雲架構設計
Solace助WeLab Bank提升雲架構設計
港研發益生菌補充品 助改善濕疹
港研發益生菌補充品 助改善濕疹
未來擬為病人度身訂做配方
未來擬為病人度身訂做配方
張兆聰：舊經濟股回勇 增持南方A50
張兆聰：舊經濟股回勇 增持南方A50
鄺翠玲：審慎理財不難達上車目標
鄺翠玲：審慎理財不難達上車目標
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 騰訊購13057
金子：大行唱好 騰訊購13057
張兆聰：內銀強勢 招行可小注
張兆聰：內銀強勢 招行可小注
蔡金強：糧油中的茅台：金龍魚
蔡金強：糧油中的茅台：金龍魚
黃德几：申洲高位整固後望再上
黃德几：申洲高位整固後望再上
潘啓才：康宏事件反映除牌機制問題
潘啓才：康宏事件反映除牌機制問題
陳大為：美國經濟沙盤推演（下）
陳大為：美國經濟沙盤推演（下）
美股開戶優惠大盤點
美股開戶優惠大盤點
沈永年：獨家代理不一定真獨家
沈永年：獨家代理不一定真獨家
趙海珠：離岸人民幣升勢料未完
趙海珠：離岸人民幣升勢料未完
謝紹榮：兩則新聞對港樓啟示
謝紹榮：兩則新聞對港樓啟示
陸振球：新世界樓股皆呈「溢價」
陸振球：新世界樓股皆呈「溢價」
陸振球：鼓勵ETF多元化 增投資選擇
陸振球：鼓勵ETF多元化 增投資選擇
林少陽：人民幣升值利好港股
林少陽：人民幣升值利好港股
技術取勝：建行突破下降軌
技術取勝：建行突破下降軌
李聲揚：蘋果推5G手機 電訊商也受惠
李聲揚：蘋果推5G手機 電訊商也受惠
潘迪藍：多國擬推數碼法定貨幣
潘迪藍：多國擬推數碼法定貨幣
李順威：大選前趁低買入 科技股價值股之爭
李順威：大選前趁低買入 科技股價值股之爭
小米金融「小米數科」 改用「天星」品牌
小米金融「小米數科」 改用「天星」品牌
板藍根帶挈股價 白雲山急澄清
板藍根帶挈股價 白雲山急澄清
劉思明：中資金融股大彈 太保動力強
劉思明：中資金融股大彈 太保動力強
何啟聰：科網股回勇 騰訊購15975
何啟聰：科網股回勇 騰訊購15975
瑞銀亞洲：阿里股價反彈 留意購證26010
瑞銀亞洲：阿里股價反彈 留意購證26010
摩根大通亞洲：內地GDP數據出爐 建行購26317
摩根大通亞洲：內地GDP數據出爐 建行購26317
周顯：爛賭煉成炒股真功夫
周顯：爛賭煉成炒股真功夫
何國良：新冠疫情影響有機會逐漸消散
何國良：新冠疫情影響有機會逐漸消散
張佩儀：貨幣市場基金 合穩健人士
張佩儀：貨幣市場基金 合穩健人士
王弼：「美版陳冠希案」足令美股添壓
王弼：「美版陳冠希案」足令美股添壓
曾淵滄：現為年輕人首置良機
曾淵滄：現為年輕人首置良機
湯文亮：寬首置按保可以 減辣不行
湯文亮：寬首置按保可以 減辣不行
陳永傑：新盤反應熱烈 後市看好
陳永傑：新盤反應熱烈 後市看好
廖偉強：年輕人入行值博率高
廖偉強：年輕人入行值博率高
布少明：末季新盤銷量料創逾4年新高
布少明：末季新盤銷量料創逾4年新高
李志成：新盤誕「票王」 置業需求勁
李志成：新盤誕「票王」 置業需求勁
ST. GEORGE'S MANSIONS融合典雅大宅
ST. GEORGE'S MANSIONS融合典雅大宅
藍灣半月3宗成交 實呎守1.7萬
藍灣半月3宗成交 實呎守1.7萬
買美房託收息 留意股息稅 數據通訊物流房託少受疫情影響可吼
買美房託收息 留意股息稅 數據通訊物流房託少受疫情影響可吼