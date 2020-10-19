陳大為：美國經濟沙盤推演（下）

咁我們可以預期：加稅，而且，斷估在高收入稅率、企業稅，甚至資產增值稅，都會大幅增加，富人稅亦可能會加入。同時，各種的福利補助，不論是寬免學生貸款，最起碼的全國醫保（和相關補貼）亦可能出台（當然前提是連國會：參議院和眾議院都落入民主黨手上）。環保稅亦當然會出台。另外，搞某些大型基建，和津貼新能源，應該都會出台。

拜登勝出不會減息 偏向QE

至於和聯儲局的配合，減息未必會更積極，但若然在大幅加稅後，因為開銷亦大增，導致財赤仍然很高的話，有可能更偏向量化寬鬆（QE）。雖然此乃將財赤轉成長期負債，但只要市場能承接（可通過搞新能源、醫療和新模式教育相關的政府合約來加強美國政府債的吸引力），就不怕推出來——畢竟奧巴馬（Obama）年代已試過。不過，與此同時，對華爾街的監管會更嚴厲（別忘了Elizabeth Warren是民主派極左的悍將，而且swing到票去支持其實不同派系的拜登），甚至要求聯儲局提高成為QE或REPO（回購協議）的抵押所用的資產的門檻：除了資本比率的壓力測試，可能連公司條例內的風險規範都要揸緊。如果這段時間碰上巨大的財務困境（massive financial distress），甚至破產潮（waves of bankruptcy），獲得政府救濟的條件可能是要讓政府可以派人入董事局監管，沒錯，這很不美國的，但若然民主黨贏，考慮到主流精英（mainstreams elites）已經頗乞美國人憎，radicals的主張可能實現。

跨國公司不搬錢回美 不利股市

誠如是，跨國公司（MNC）就不會再將盈利transfer回美國，當然也不會有現金回購自己的股票，甚至碩果僅存的息魔都被趕走：after all，呢D通通被徵稅。股市整體就當然難創新高，甚至要再下跌，減少配比，免被徵高稅。而個人炒股的動機和能力當然亦會大跌（所以，除非做複製交易copy-trading的平台能搞到相關稅務管理）。

至於個別政策股，如新能源、電動車、醫療、護老、保險、網上生活（工作、學習、娛樂、消費）則按其受惠程度和經營優劣，其股票表現各異。

與中國貿易摩擦將紓緩

另外，估計關稅將被減低，甚至取消，除個別企業外，應該不會再有新的中資被制裁，跟中國的脫鈎（decoupling）速度將放緩，但不會停止，事關中國做生產基地的環境，始終因生活成本上升，政策對外資的大門開小門唔開的種種限制，加上政治鬥爭帶來的變數，外資始終會將相當一部分的產業鏈搬離（well, cross the Rubicon already）。因此，東南亞、南亞、東歐、拉美等仍將受惠。此外，美跟歐、日韓、英澳紐加等地區的貿易亦會改善。TPP亦可能重現。

不過，要注意的是，若然一上台就派錢在抗疫和各種保障（但不直接派錢，尤其不給企業），加上加稅，企業倒閉潮配合錢離開股市的話，不少laymen恐怕也要在失業兼炒燶後破產，引發金融風暴。資產價格大幅下跌，全球產業鏈又未重組完成，將會出現「消費品通脹」和「資產通縮」的現象。這種情况下，可能會令資金流出美元而投入各foreign currencies or even alternate currencies，連美債都未必吸得住。

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[陳大為 世界為觀]