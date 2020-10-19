潘啓才：康宏事件反映除牌機制問題

【明報專訊】我有好幾位認識的朋友，由於不同原因，與上市公司康宏環球（1019）拉上關係，所以我時不時都會刻意去關注一下這家長期停牌公司的最新發展狀况。
就在上月30日，康宏環球收到郭曉群先生之通知，要求召開股東特別大會，以通過18條決議案，決議案主要分為兩部分，第一部分為罷免現任的所有董事局成員，餘下部分為委任新董事局成員。這次召開的特別股東大會，郭生是根據公司組織章程細則第58條，而有關大會須於提出有關要求後兩個月內舉行。由於康宏集團長時間停牌及無法提供業績報告，第二大股東提出解散原來的董事局，並委任馬時亨及石禮謙「入局」，這亦明顯對小股東的權益有幫助。
馬時亨不僅是港鐵（0066）前任非執行主席，還曾出任商務及經濟發展局長和財經事務及庫務局長，有多年相關的公職經驗，相信對調停這持續了兩年半的紛爭有相當的作用。監管當局對投資者或小股民向上市公司提出的某些關鍵要求，又會否積極跟進？
在兩年多前，證監會及廉政公署採取聯合行動，對涉嫌不法的行為採取了一些拘捕行動。康宏環球則進一步入稟高等法院，起訴當時的董事成員，並認為第二大股東佳兆業「太子爺」郭曉群（現持有29.91%）購入康宏股份涉及不當行為，要求法庭裁定有關股份無效。此外，於當年的特別股東大會，集團主席取消了郭曉群手上股份的投票權，理由是相關股份正面對法律訴訟。集團亦主動申請停牌。
除牌蒸發小股東權益 無法監察不良活動
整個事件的確對郭曉群一方，構成不公道。由此衍生出來的法律漏洞，以及可能引發公眾懷疑對市場的公正性，從而影響到本地及海外投資者對香港股票市場的信心。翻查資料，公司在2017年被長期停牌時，公布的業績共有48億元資產，包括8億元現金，其後從來沒有公告過業績。2020年被要求除牌時，共有兩年半沒公告過業績。
我心中的疑問是，擁有大量資產的上市公司，可否藉着除牌，以避開當局的監管？此外，由當局將其除牌引發的惡果，包括蒸發小股東手頭股票應分權益、除牌後更無法監察公司的不良活動。作為長期關心香港股票市場運作的一分子，我要求證監會及港交所，檢討及解釋現時的停牌和除牌機制，究竟如何以保障小股東利益，並如何避免損害了小股東的利益。
在環球資金氾濫的情况下，加上中美紛爭不斷，預期將會有更多國內公司來香港上市，亦肯定會吸引更多投資者參與香港股票市場。此外，集資、收購和合併的活動亦會愈來愈頻繁。在可預見的將來，總會有愈來愈多的金融交易紛爭需要我們去解決。因此，如果香港要鞏固區內金融中心的地位，金融監管機構更需要與時並進，不能再故步自封。