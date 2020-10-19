潘啓才：康宏事件反映除牌機制問題

就在上月30日，康宏環球收到郭曉群先生之通知，要求召開股東特別大會，以通過18條決議案，決議案主要分為兩部分，第一部分為罷免現任的所有董事局成員，餘下部分為委任新董事局成員。這次召開的特別股東大會，郭生是根據公司組織章程細則第58條，而有關大會須於提出有關要求後兩個月內舉行。由於康宏集團長時間停牌及無法提供業績報告，第二大股東提出解散原來的董事局，並委任馬時亨及石禮謙「入局」，這亦明顯對小股東的權益有幫助。

馬時亨不僅是港鐵（0066）前任非執行主席，還曾出任商務及經濟發展局長和財經事務及庫務局長，有多年相關的公職經驗，相信對調停這持續了兩年半的紛爭有相當的作用。監管當局對投資者或小股民向上市公司提出的某些關鍵要求，又會否積極跟進？

在兩年多前，證監會及廉政公署採取聯合行動，對涉嫌不法的行為採取了一些拘捕行動。康宏環球則進一步入稟高等法院，起訴當時的董事成員，並認為第二大股東佳兆業「太子爺」郭曉群（現持有29.91%）購入康宏股份涉及不當行為，要求法庭裁定有關股份無效。此外，於當年的特別股東大會，集團主席取消了郭曉群手上股份的投票權，理由是相關股份正面對法律訴訟。集團亦主動申請停牌。

除牌蒸發小股東權益 無法監察不良活動

整個事件的確對郭曉群一方，構成不公道。由此衍生出來的法律漏洞，以及可能引發公眾懷疑對市場的公正性，從而影響到本地及海外投資者對香港股票市場的信心。翻查資料，公司在2017年被長期停牌時，公布的業績共有48億元資產，包括8億元現金，其後從來沒有公告過業績。2020年被要求除牌時，共有兩年半沒公告過業績。

我心中的疑問是，擁有大量資產的上市公司，可否藉着除牌，以避開當局的監管？此外，由當局將其除牌引發的惡果，包括蒸發小股東手頭股票應分權益、除牌後更無法監察公司的不良活動。作為長期關心香港股票市場運作的一分子，我要求證監會及港交所，檢討及解釋現時的停牌和除牌機制，究竟如何以保障小股東利益，並如何避免損害了小股東的利益。

在環球資金氾濫的情况下，加上中美紛爭不斷，預期將會有更多國內公司來香港上市，亦肯定會吸引更多投資者參與香港股票市場。此外，集資、收購和合併的活動亦會愈來愈頻繁。在可預見的將來，總會有愈來愈多的金融交易紛爭需要我們去解決。因此，如果香港要鞏固區內金融中心的地位，金融監管機構更需要與時並進，不能再故步自封。

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[潘啓才 通天財技]