黃德几：申洲高位整固後望再上

申洲國際（2313）為大型的垂直一體化針織製造商，擁有大型品牌客戶，在紡織服裝產業鏈中具競爭優勢。集團近年積極部署擴充海外產能，提升越南基地的成衣生產能力，並進一步增加越南基地的面料產。集團在柬埔寨金邊市的新成衣工廠，第一期生產用房基本完工，預期在今年年底建成，並計劃明年開始分階段投產；而項目的第二期工程，已完成工程量約50%。

期內，以產品劃分，運動類產品的銷售額按年上升2%至75.13億，佔總收入的73.4%，主要由於歐洲市場的運動服裝需求上升。其他針織品之銷售額錄得顯著增幅，按年上升1.3倍至1.8億元，當中包括新增口罩產品的銷售額1.14億元。

候128元以下吸納 122元止蝕

走勢上，8月25日突破向上，10月15日高見140.4元（港元，下同），上周五失守10天線，惟STC%K線跌穿%D線，MACD熊差距擴大，宜候低128元以下吸納，若以大成交突破140.4元反彈阻力，升勢有望持續，不跌穿122元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]