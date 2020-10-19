黃德几：申洲高位整固後望再上

【明報專訊】面對新冠肺炎全球大流行，零售市道大受打擊，以及影響全球的供應鏈，但反而喚起市場對運動重視。內地「十一黃金周」的消費氣氛回暖，商務部的數據顯示，零售及餐飲商的日均銷售額按年增加4.9%，總銷售額為1.6萬億元（人民幣，下同）。中央提出在十四五有關經濟「雙循環」，預期將推出政策擴大內需。
申洲國際（2313）為大型的垂直一體化針織製造商，擁有大型品牌客戶，在紡織服裝產業鏈中具競爭優勢。集團近年積極部署擴充海外產能，提升越南基地的成衣生產能力，並進一步增加越南基地的面料產。集團在柬埔寨金邊市的新成衣工廠，第一期生產用房基本完工，預期在今年年底建成，並計劃明年開始分階段投產；而項目的第二期工程，已完成工程量約50%。
期內，以產品劃分，運動類產品的銷售額按年上升2%至75.13億，佔總收入的73.4%，主要由於歐洲市場的運動服裝需求上升。其他針織品之銷售額錄得顯著增幅，按年上升1.3倍至1.8億元，當中包括新增口罩產品的銷售額1.14億元。
候128元以下吸納 122元止蝕
走勢上，8月25日突破向上，10月15日高見140.4元（港元，下同），上周五失守10天線，惟STC%K線跌穿%D線，MACD熊差距擴大，宜候低128元以下吸納，若以大成交突破140.4元反彈阻力，升勢有望持續，不跌穿122元續持有。