蔡金強：糧油中的茅台：金龍魚

事實上阿里巴巴（9988），京東（9618），拼多多（PDD）說穿了也是消費品相關公司。消費品板塊王者茅台，事實上也是A股股王，市值就有2.2萬億元人民幣。除了茅台，其他消費品龍頭股如海天味業（ 603288），市值也有接近6000億元人民幣，香港上市的農夫山泉（9633）也有3500億元人民幣市值，海底撈（6862）也有2800億元人民幣，其他還有頤海（1579）等都是今年消費品大牛股。

今天小金人要講的金龍魚，新鮮滾熱辣，剛上市，肯定也會是未來中國消費品大牛股的一員。小金人就叫它糧油中的茅台吧！

創板史上最大IPO 兩天漲90%

10月15日，頂着「創業板史上最大IPO」光環的金龍魚（300999）正式登陸創業板，備受投資者關注。截至當天收盤，報56元（人民幣，下同），第二天股價有點調整，收49元，比上市價25.7元漲了90%，總市值邁過3000億元大關。現在在創業板市值僅次於邁瑞醫療（300760）和寧德時代（300750）。

金龍魚是國內最大的農產品和食品加工企業之一，主營業務是廚房食品、飼料原料及油脂科技產品的研發、生產與銷售，旗下共擁有金龍魚、歐麗薇蘭、胡姬花、香滿園、乳玉皇妃等品牌，被稱為「食用油之王」。

不過，很多消費者不知道的是，品牌名「中國味」十足的金龍魚為外資絕對控股。金龍魚的運營主體為益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司（以下簡稱「益海嘉里」），新加坡上市公司豐益國際為實際控制人，持有益海嘉里99.99%的股權。豐益國際的創始人為號稱「馬來西亞首富」、「北京國貿掌舵人」、「亞洲糖王」的郭鶴年，益海嘉里董事長則是郭鶴年的侄子郭孔豐。早在2009年，金龍魚曾計劃分拆中國業務的30%在香港上市，但彼時遭遇香港金融市場動盪，上市暫且擱置。這次金龍魚借創業板東風上市，融資接近140億元，是創業板有史以來募資規模最大的企業。

內地米麵食油市佔率過半

無論在米、麵還是食用油領域，金龍魚都有近一半的市佔率，是當之無愧的「中國糧油一哥」， 甩出第二名中糧集團好幾條街。

貴州茅台在高端白酒領域的市佔率達到47%，遠遠超出五糧液、瀘州老窖等高端白酒企業。海天味業在最重要的醬油品類中，佔有18%的市佔率，也是絕對龍頭。金龍魚2019年收入1707億元，比茅台854億元和海天味業197億元加起來還要多。大家商業模式也很相似，都是以糧食為基礎原料，只是分別加工成不同的產品：食用油、白酒、醬油，然後通過鋪好零售渠道，賣給消費者。

不過金龍魚賣的是更為日常生活的產品，所以金龍魚的利潤率遠遠比不上茅台這種奢侈品，甚至也遠不如海天味業，畢竟你加了醬油價格不敏感，可你動了糧油那可是國家根本。加上嘉里郭家又是社會責任感很高的大家族，誰敢背上推高主要糧食價格的惡名。就是在一個已經飽和的市場，提價空間非常狹窄、毛利還受到原料價格波動影響巨大的市場，郭鶴年的金龍魚依然沒有放棄。

可憧憬進軍高毛利領域

羅曼·羅蘭說：世界上只有一種英雄主義，就是看清生活的真相之後依然熱愛生活。對益海嘉里金龍魚就是這樣，看清行業的清苦之後仍然努力奮鬥。小金人覺得金龍魚還是有機會提升它的利潤率的，比如進軍高毛利領域，例如調味料和日化產品（日常用科技化學產品）；賣毛利更高的糧油產品，現在金龍魚開發的橄欖油品牌歐麗薇蘭在中國市場佔有率就高達四成多。以金龍魚現在整體10%出頭的毛利率這樣低基數，還是很有機會提升的。

金龍魚身為中國糧油第一股，在所謂內循環和國計民生為依歸的今天，值得大家深深關注。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]