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經濟
2020年10月19日星期一
環球數據前瞻
本月新盤成交760宗 柏傲莊I佔半 新世界快將加推 業界料10月一手重上1500宗
新盤戰線將轉新界西 兩盤涉655伙
網上護膚品商尖沙嘴「插旗」 開實體店 呎租30元
深灣軒三房售1628萬 屋苑兩年新高
下月整體物業註冊料7000宗 按月增8%
匯豐私銀范卓雲：內地增長靠內需科技 續看好新經濟股
內地上月社融增長強 貨幣政策仍傾向寬鬆
瑞銀李智穎：中資電商龍頭 較美同業吸引
普信普樂維：美大選「難忘11月」 股市趨波動
復星恒利港增聘 冀躋身中資投行前列 主攻醫療生科企業 擬拓資管業務
籌備首隻醫療私募基金 目標AUM百億
合景悠活今招股 一手8211元
花旗蔡惠琳：理財產品收入首8月平均升17%
深圳推股指期貨 列綜合改革首批清單
一太：北京商場第三季空置率增至10.7%
美AMC出租影院救亡 最低消費772元
德勤一年辭任近百上市公司核數師 中國區主席：提升審計質素 拓諮詢業務
德勤數字當先鋒 「yuu」積分計劃成客戶
偉能擬東南亞拓展電站服務
保險平台YAS 研GPS計乘車時間定保費
Solace助WeLab Bank提升雲架構設計
港研發益生菌補充品 助改善濕疹
未來擬為病人度身訂做配方
張兆聰：舊經濟股回勇 增持南方A50
鄺翠玲：審慎理財不難達上車目標
環球經濟數據
金子：大行唱好 騰訊購13057
張兆聰：內銀強勢 招行可小注
蔡金強：糧油中的茅台：金龍魚
黃德几：申洲高位整固後望再上
潘啓才：康宏事件反映除牌機制問題
陳大為：美國經濟沙盤推演（下）
謝偉銓：推動公務員合作社重建
美股開戶優惠大盤點
沈永年：獨家代理不一定真獨家
趙海珠：離岸人民幣升勢料未完
謝紹榮：兩則新聞對港樓啟示
陸振球：新世界樓股皆呈「溢價」
陸振球：鼓勵ETF多元化 增投資選擇
林少陽：人民幣升值利好港股
技術取勝：建行突破下降軌
李聲揚：蘋果推5G手機 電訊商也受惠
潘迪藍：多國擬推數碼法定貨幣
李順威：大選前趁低買入 科技股價值股之爭
小米金融「小米數科」 改用「天星」品牌
板藍根帶挈股價 白雲山急澄清
劉思明：中資金融股大彈 太保動力強
何啟聰：科網股回勇 騰訊購15975
瑞銀亞洲：阿里股價反彈 留意購證26010
摩根大通亞洲：內地GDP數據出爐 建行購26317
周顯：爛賭煉成炒股真功夫
何國良：新冠疫情影響有機會逐漸消散
張佩儀：貨幣市場基金 合穩健人士
王弼：「美版陳冠希案」足令美股添壓
曾淵滄：現為年輕人首置良機
湯文亮：寬首置按保可以 減辣不行
陳永傑：新盤反應熱烈 後市看好
廖偉強：年輕人入行值博率高
布少明：末季新盤銷量料創逾4年新高
李志成：新盤誕「票王」 置業需求勁
ST. GEORGE'S MANSIONS融合典雅大宅
藍灣半月3宗成交 實呎守1.7萬
買美房託收息 留意股息稅 數據通訊物流房託少受疫情影響可吼
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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本月新盤成交760宗 柏傲莊I佔半 新世界快將加推 業界料10月一手重上1500宗
新盤戰線將轉新界西 兩盤涉655伙
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德勤一年辭任近百上市公司核數師 中國區主席：提升審計質素 拓諮詢業務
德勤數字當先鋒 「yuu」積分計劃成客戶
偉能擬東南亞拓展電站服務
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張兆聰：舊經濟股回勇 增持南方A50
鄺翠玲：審慎理財不難達上車目標
環球經濟數據
金子：大行唱好 騰訊購13057
張兆聰：內銀強勢 招行可小注
蔡金強：糧油中的茅台：金龍魚
黃德几：申洲高位整固後望再上
潘啓才：康宏事件反映除牌機制問題
陳大為：美國經濟沙盤推演（下）
謝偉銓：推動公務員合作社重建
美股開戶優惠大盤點
沈永年：獨家代理不一定真獨家
趙海珠：離岸人民幣升勢料未完
謝紹榮：兩則新聞對港樓啟示
陸振球：新世界樓股皆呈「溢價」
陸振球：鼓勵ETF多元化 增投資選擇
林少陽：人民幣升值利好港股
技術取勝：建行突破下降軌
李聲揚：蘋果推5G手機 電訊商也受惠
潘迪藍：多國擬推數碼法定貨幣
李順威：大選前趁低買入 科技股價值股之爭
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板藍根帶挈股價 白雲山急澄清
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何啟聰：科網股回勇 騰訊購15975
瑞銀亞洲：阿里股價反彈 留意購證26010
摩根大通亞洲：內地GDP數據出爐 建行購26317
周顯：爛賭煉成炒股真功夫
何國良：新冠疫情影響有機會逐漸消散
張佩儀：貨幣市場基金 合穩健人士
王弼：「美版陳冠希案」足令美股添壓
曾淵滄：現為年輕人首置良機
湯文亮：寬首置按保可以 減辣不行
陳永傑：新盤反應熱烈 後市看好
廖偉強：年輕人入行值博率高
布少明：末季新盤銷量料創逾4年新高
李志成：新盤誕「票王」 置業需求勁
ST. GEORGE'S MANSIONS融合典雅大宅
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