經濟
鄺翠玲 理財信箱

鄺翠玲：審慎理財不難達上車目標

【明報專訊】劉先生想要上車有幾個重要因素需要考慮：

（1）手頭上的資金能否支付首期及相關費用；

（2）在銀行審批按揭時，是否符合最低薪金要求；

（3）每月盈餘能否配合供款情况：過來人常說供樓頭兩三年是最吃力的，因為可用薪水突然間會少了一大截，引致要重新調配支出項目，開源節流：小至自攜午飯上班、大至謝絕外遊、甚至找兼職，統統都是希望能安然度過這段財政較緊絀時期的方法！

揸60萬元現金 比例偏高

綜合劉先生的情况及目標，我們給出4個建議：

（1）以現時銀行審批標準，並平衡首期要求，相信兩成首期（六成銀行借貸及兩成按揭保險安排）是較可行的：首期及相關費用共約200萬元，每月供款約2.6萬元（年利率2.5厘，30年年期），每月最低薪金要求是6.2萬元，以兩夫婦現有薪金水平來說，初步看是可行的；

（2）劉先生現時已有30萬元投放在股票上，亦有60萬元現金在手，在希望能盡快累積資產來說，現金額是偏高的！筆者建議先留下9個月的生活開支（約36萬元）在活期戶口作為安全網，餘下的44萬元可考慮投放作增值用途。另外每月之2.5萬盈餘，也可考慮將一半投資增值，假設平均年回報6%，5年後投資或增值部分約可滾存至188萬元，每月盈餘的另一半在銀行活期也可累積至75萬元，就算不計算那36萬元的安全網，總資產也有263萬元，預料可達成上車願望！在此筆者希望劉先生緊記投資涉及風險，若只投資港股，地緣風險較大，建議投資組合加入環球股票基金平衡風險。

（3）現時租金和日後預計供樓開支有明顯的分別，日後也需繳付差餉、管理等雜費，雖說他們的盈餘較充裕，仍可抵消居住成本增加的壓力，但不要忘記當3年後小生命降臨時，家庭開支會有翻天覆地的改變，那時是否能維持每月盈餘水平他是難以預計的，甚至需調動現資產配合等等！

（4）未來幾年的投資市場也有一些暗湧，筆者建議劉先生多和理財顧問溝通，多檢視及調整投資策略。

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

本月新盤成交760宗 柏傲莊I佔半 新世界快將加推 業界料10月一手重上1500宗
本月新盤成交760宗 柏傲莊I佔半 新世界快將加推 業界料10月一手重上1500宗
新盤戰線將轉新界西 兩盤涉655伙
新盤戰線將轉新界西 兩盤涉655伙
網上護膚品商尖沙嘴「插旗」 開實體店 呎租30元
網上護膚品商尖沙嘴「插旗」 開實體店 呎租30元
深灣軒三房售1628萬 屋苑兩年新高
深灣軒三房售1628萬 屋苑兩年新高
下月整體物業註冊料7000宗 按月增8%
下月整體物業註冊料7000宗 按月增8%
匯豐私銀范卓雲：內地增長靠內需科技 續看好新經濟股
匯豐私銀范卓雲：內地增長靠內需科技 續看好新經濟股
內地上月社融增長強 貨幣政策仍傾向寬鬆
內地上月社融增長強 貨幣政策仍傾向寬鬆
瑞銀李智穎：中資電商龍頭 較美同業吸引
瑞銀李智穎：中資電商龍頭 較美同業吸引
普信普樂維：美大選「難忘11月」 股市趨波動
普信普樂維：美大選「難忘11月」 股市趨波動
復星恒利港增聘 冀躋身中資投行前列 主攻醫療生科企業 擬拓資管業務
復星恒利港增聘 冀躋身中資投行前列 主攻醫療生科企業 擬拓資管業務
籌備首隻醫療私募基金 目標AUM百億
籌備首隻醫療私募基金 目標AUM百億
合景悠活今招股 一手8211元
合景悠活今招股 一手8211元
花旗蔡惠琳：理財產品收入首8月平均升17%
花旗蔡惠琳：理財產品收入首8月平均升17%
深圳推股指期貨 列綜合改革首批清單
深圳推股指期貨 列綜合改革首批清單
一太：北京商場第三季空置率增至10.7%
一太：北京商場第三季空置率增至10.7%
美AMC出租影院救亡 最低消費772元
美AMC出租影院救亡 最低消費772元
德勤一年辭任近百上市公司核數師 中國區主席：提升審計質素 拓諮詢業務
德勤一年辭任近百上市公司核數師 中國區主席：提升審計質素 拓諮詢業務
德勤數字當先鋒 「yuu」積分計劃成客戶
德勤數字當先鋒 「yuu」積分計劃成客戶
偉能擬東南亞拓展電站服務
偉能擬東南亞拓展電站服務
保險平台YAS 研GPS計乘車時間定保費
保險平台YAS 研GPS計乘車時間定保費
Solace助WeLab Bank提升雲架構設計
Solace助WeLab Bank提升雲架構設計
港研發益生菌補充品 助改善濕疹
港研發益生菌補充品 助改善濕疹
未來擬為病人度身訂做配方
未來擬為病人度身訂做配方
張兆聰：舊經濟股回勇 增持南方A50
張兆聰：舊經濟股回勇 增持南方A50
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 騰訊購13057
金子：大行唱好 騰訊購13057
張兆聰：內銀強勢 招行可小注
張兆聰：內銀強勢 招行可小注
蔡金強：糧油中的茅台：金龍魚
蔡金強：糧油中的茅台：金龍魚
黃德几：申洲高位整固後望再上
黃德几：申洲高位整固後望再上
潘啓才：康宏事件反映除牌機制問題
潘啓才：康宏事件反映除牌機制問題
陳大為：美國經濟沙盤推演（下）
陳大為：美國經濟沙盤推演（下）
謝偉銓：推動公務員合作社重建
謝偉銓：推動公務員合作社重建
美股開戶優惠大盤點
美股開戶優惠大盤點
沈永年：獨家代理不一定真獨家
沈永年：獨家代理不一定真獨家
趙海珠：離岸人民幣升勢料未完
趙海珠：離岸人民幣升勢料未完
謝紹榮：兩則新聞對港樓啟示
謝紹榮：兩則新聞對港樓啟示
陸振球：新世界樓股皆呈「溢價」
陸振球：新世界樓股皆呈「溢價」
陸振球：鼓勵ETF多元化 增投資選擇
陸振球：鼓勵ETF多元化 增投資選擇
林少陽：人民幣升值利好港股
林少陽：人民幣升值利好港股
技術取勝：建行突破下降軌
技術取勝：建行突破下降軌
李聲揚：蘋果推5G手機 電訊商也受惠
李聲揚：蘋果推5G手機 電訊商也受惠
潘迪藍：多國擬推數碼法定貨幣
潘迪藍：多國擬推數碼法定貨幣
李順威：大選前趁低買入 科技股價值股之爭
李順威：大選前趁低買入 科技股價值股之爭
小米金融「小米數科」 改用「天星」品牌
小米金融「小米數科」 改用「天星」品牌
板藍根帶挈股價 白雲山急澄清
板藍根帶挈股價 白雲山急澄清
劉思明：中資金融股大彈 太保動力強
劉思明：中資金融股大彈 太保動力強
何啟聰：科網股回勇 騰訊購15975
何啟聰：科網股回勇 騰訊購15975
瑞銀亞洲：阿里股價反彈 留意購證26010
瑞銀亞洲：阿里股價反彈 留意購證26010
摩根大通亞洲：內地GDP數據出爐 建行購26317
摩根大通亞洲：內地GDP數據出爐 建行購26317
周顯：爛賭煉成炒股真功夫
周顯：爛賭煉成炒股真功夫
何國良：新冠疫情影響有機會逐漸消散
何國良：新冠疫情影響有機會逐漸消散
張佩儀：貨幣市場基金 合穩健人士
張佩儀：貨幣市場基金 合穩健人士
王弼：「美版陳冠希案」足令美股添壓
王弼：「美版陳冠希案」足令美股添壓
曾淵滄：現為年輕人首置良機
曾淵滄：現為年輕人首置良機
湯文亮：寬首置按保可以 減辣不行
湯文亮：寬首置按保可以 減辣不行
陳永傑：新盤反應熱烈 後市看好
陳永傑：新盤反應熱烈 後市看好
廖偉強：年輕人入行值博率高
廖偉強：年輕人入行值博率高
布少明：末季新盤銷量料創逾4年新高
布少明：末季新盤銷量料創逾4年新高
李志成：新盤誕「票王」 置業需求勁
李志成：新盤誕「票王」 置業需求勁
ST. GEORGE'S MANSIONS融合典雅大宅
ST. GEORGE'S MANSIONS融合典雅大宅
藍灣半月3宗成交 實呎守1.7萬
藍灣半月3宗成交 實呎守1.7萬
買美房託收息 留意股息稅 數據通訊物流房託少受疫情影響可吼
買美房託收息 留意股息稅 數據通訊物流房託少受疫情影響可吼