鄺翠玲：審慎理財不難達上車目標

（1）手頭上的資金能否支付首期及相關費用；

（2）在銀行審批按揭時，是否符合最低薪金要求；

（3）每月盈餘能否配合供款情况：過來人常說供樓頭兩三年是最吃力的，因為可用薪水突然間會少了一大截，引致要重新調配支出項目，開源節流：小至自攜午飯上班、大至謝絕外遊、甚至找兼職，統統都是希望能安然度過這段財政較緊絀時期的方法！

揸60萬元現金 比例偏高

綜合劉先生的情况及目標，我們給出4個建議：

（1）以現時銀行審批標準，並平衡首期要求，相信兩成首期（六成銀行借貸及兩成按揭保險安排）是較可行的：首期及相關費用共約200萬元，每月供款約2.6萬元（年利率2.5厘，30年年期），每月最低薪金要求是6.2萬元，以兩夫婦現有薪金水平來說，初步看是可行的；

（2）劉先生現時已有30萬元投放在股票上，亦有60萬元現金在手，在希望能盡快累積資產來說，現金額是偏高的！筆者建議先留下9個月的生活開支（約36萬元）在活期戶口作為安全網，餘下的44萬元可考慮投放作增值用途。另外每月之2.5萬盈餘，也可考慮將一半投資增值，假設平均年回報6%，5年後投資或增值部分約可滾存至188萬元，每月盈餘的另一半在銀行活期也可累積至75萬元，就算不計算那36萬元的安全網，總資產也有263萬元，預料可達成上車願望！在此筆者希望劉先生緊記投資涉及風險，若只投資港股，地緣風險較大，建議投資組合加入環球股票基金平衡風險。

（3）現時租金和日後預計供樓開支有明顯的分別，日後也需繳付差餉、管理等雜費，雖說他們的盈餘較充裕，仍可抵消居住成本增加的壓力，但不要忘記當3年後小生命降臨時，家庭開支會有翻天覆地的改變，那時是否能維持每月盈餘水平他是難以預計的，甚至需調動現資產配合等等！

（4）未來幾年的投資市場也有一些暗湧，筆者建議劉先生多和理財顧問溝通，多檢視及調整投資策略。

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]