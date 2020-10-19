張兆聰：舊經濟股回勇 增持南方A50

疫情令世界運作模式改變，不同類型服務都應運而生。視訊會議、網上簽署確認、遙距管理帳單系統、人力資源管理等等。科技股的發展方式，先是在自家的主戰場突圍而出，建立並且鞏固流量；將規模擴大降低成本，產生盈利；在穩固的流量之上發展周邊服務，進一步擴闊市場空間。

憧憬新產品 Zoom股價再展升浪

Zoom是此領域的先行者，但近年Slack、微軟的Teams，甚至facebook的Workplace都快速發展。尤其是前兩者去年用戶人數激增，Zoom的壓力更加大。但集團成功把握今年疫情機遇，2月份趁中國疫情高峰期，將免費使用40分鐘的限制放寬，毋須登入也能使用，並且積極推銷和教導用戶，用戶一下子「大躍進」式爆發。4月份時，Zoom用戶已達到3億，微軟才只有2億，而谷歌更只有1億。即使之後Zoom被爆出保安漏洞，但也快速正面回應、道歉和補救，成功化解危機。

Zoom已在視訊會議領域打下穩固基礎，並開始以其他手法貨幣化龐大客戶群。從發布新產品前的股價走勢來看，500美元開始見阻力，但新產品後則重拾動力。現時高達1600億美元市值，已反映了未來持續增長，但仍有多少空間再升，筆者覺得也不要太樂觀。但最終還得看管理層的執行能力。

市場對動力股存戒心 不再只炒科技股

近期也見分析員轉趨保守，例如Trade desk也遭下調評級至持有，股價由高位快速回落；而Fastly受到TikTok事件影響，績後股價重挫30%，均令市場對於動力股出現戒心。科技股依然會是未來，收入盈利增長會繼續吸引投資者，但市場不再只炒科技股，部分舊經濟股也會有起色。

一個要留意的是A50指數ETF，國慶長假後不斷破頂。A50都是舊經濟，如茅台、美的、大金融等，但一個要留意的因素是債息。中國債息高企，在國債、地方債不斷發行下，加上打擊結構存款，銀行面對流動性壓力，不斷推高債息。

但即便如此，A50指數也拒絕回落，而展望10月份之後，債券發行將會大減，房地產融資又被限死，屆時銀行間流動性會逐步改善，利好債息回落，推高藍籌股估值。筆者覺得近期A50的強勢，部分原因也是這個憧憬推動，再疊加人行表明支持宏觀槓桿率上升。

本周本倉會沽出遭媒體口誅筆伐的海底撈（6862）以及上升乏力的恒瑞醫藥，增持10000股南方A50（2822）。

[張兆聰 穩增長百萬倉]