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港研發益生菌補充品 助改善濕疹

【明報專訊】公眾向來大多以為益生菌只是有助消化，原來很多健康問題其實都和腸道細菌群的不平衡有關，包括濕疹、鼻敏感等。有本地公司就推出一系列益生菌補充品，不到一年，每月銷售額已增至100萬多元。

明報記者 薛偉傑

攝影 鄧宗弘

生物醫學科技控股（BioMed Technology）行政總裁曾志謙表示，公司的成立要由2018年他和中文大學生物醫學學院教授徐國榮的會面說起，當時大家談起一名年輕人因為長期受濕疹問題困擾而引致家庭悲劇的新聞，覺得這種事是有機會避免。近10多年愈來愈多醫學研究顯示，很多健康問題和腸道有益和有害的細菌群不平衡有關，除消化不良、肥胖和三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）問題外，包括濕疹、鼻敏感等多種過敏和免疫力問題。大家想到成立一家公司專門研發益生菌補充品，協助公眾改善健康。公司在同年9月成立，12月在科學園內設立科研檢測中心，2019年6月在銅鑼灣設立醫療診治中心。2019年9月研發出首批益生菌補充品。

7款產品堅持不添加糖分

今年初旗下品牌「PGut準腸康」推出一系列益生菌補充品，提供增強免疫力、促進消化、管理體重、抗三高、減輕鼻敏感症狀、紓緩濕疹等功效。現時，這品牌有7款產品，其中5款供成人服用，一款供兒童服用，另外一款專供非順產分娩及非母乳餵哺的嬰兒服用。

公司首席科技總監周軍衛表示，市場上有部分益生菌產品的糖分明顯偏高，未必適合經常服用。公司研發的益生菌補充品除強調功效之外，堅持不添加糖分、菌株經過抗胃酸試驗，以及通過重金屬和塑化劑測試。其中以膠囊形式推出的3款產品，亦特別採用素食膠囊，另外4款產品則為冲劑。

生產委託台灣一家成立逾50年的GMP藥廠代工。曾志謙解釋，在培植益生菌方面，以日本和台灣的公司做得較好，所以將資源集中在研究方面。

3博士級員工WhatsApp答問題

曾志謙又稱，銷售額近月開始出現突破，每月銷售額均逾100萬元，估計已經有約3000名穩定顧客。他估計，銷售成績出現突破，其中主要原因是在電視及互聯網加強廣告宣傳。此外，公司亦提供熱線服務，由3名博士級員工透過WhatsApp解答顧客問題。

另一方面，公司的醫療診治中心推出針對肥胖、濕疹、過敏、便秘及腹瀉等問題的兩種腸道細菌核酸測試服務，已累積有800多人光顧過，相信部分人或其家屬，都有機會成為補充品的長期顧客。

泰國設合資企業分銷產品

由成立至今，公司累積投資逾2000萬元，全部來自6名創辦人資金，並已申請9個專利。3個月前，在泰國成立合資企業，最近開始在當地分銷產品。1個月前，在中國大陸成立合資企業；最近亦和台灣公司商討在當地分銷。

曾志謙希望，在明年底前，益生菌補充品每月銷售額可以增至500萬元以上。另外，公司目標是在2022年招股上市（IPO），近期已經有其他公司商討融資問題，當中包括美國上市公司。

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