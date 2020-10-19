Solace助WeLab Bank提升雲架構設計

Solace技術解決方案總監Sumeet Puri表示，一般而言銀行具有大量系統，例如客戶管理系統、支付管理等後端平台，其中的數據流可能儲存在內部系統或者雲端上；前端平台則有手機應用程式、網站、第三方應用程式等，因此各系統之間須建立安全的連接通信模式，包括確保通信管道不被阻塞，以讓正確的數據流至正確的系統。

Solace：確保通信管道不被阻塞

WeLab Bank於上月推出高息活動優惠時，系統因負荷問題，令客戶一度無法登入其手機應用程式，該行及後即升級部分雲端架構的設計，並且增加平台的容量與運算力。

WeLab Bank稱，Solace會協助該行連接其關鍵後端系統，包括Temenos Cloud Core Banking及Fast Payment，從而實現對實時數據流非常重要的服務。

以增加平台容量與運算力

提及傳統銀行與虛銀在建設系統架構上的分別，Sumeet Puri指出，前者一直都有沿用舊式系統，而隨着數碼轉型，其間亦需要進行轉換改革，例如將部分舊有系統開放並與其連接；反之虛銀是從零開始構建平台，一般使用較新的現代系統，因此在運行上有較大的靈活性。