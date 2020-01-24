保險平台YAS 研GPS計乘車時間定保費

YAS聯合創辦人安宇昭表示，傳統保險產品主要靠代理銷售，較難接觸年輕新客戶，而YAS提供保險科技和開放銷售平台，幫助傳統保險公司推出剛好滿足客戶保障需求的微保險產品。

YAS平台正在試行中，計劃在明年首季正式推出，向公眾開放，而平台現時已有富衛的寵物保險，他們亦計劃利用GPS，推出按時間計算的公共交通保險，客戶購買一定時間，如10小時的保障，平台可按分鐘扣減受保時間，並利用GPS定位客戶所在位置、速度等觀察客戶是否在受保的範圍。安宇昭表示，保險公司還可以應用GPS技術，偵測客戶是否在指定的行山路徑上，而推出行山保險，更可因應路徑危險程度，調整保費水平。另外，YAS可讓會員投票選出希望保險公司推出的保障，若有足夠的票數平台將與保險公司研究推出產品。目前候選的項目，包括可讓客戶在馬拉松比賽中，按公里計費的長跑保險；賠償在舉行婚禮當日，出現遺失婚戒等意外事件而產生額外開支費用等。

YAS平台試行 計劃明年首季開放

YAS聯合創辦人李威霖表示，YAS目標在明年中的已投保產品的客戶人數至6位數，平台會做好客戶體驗，例如會有運動、寵物等與其保險產品相關的資訊，亦會先分析客戶希望得到甚麼資訊，同時會與產品相關的商戶，例如獸醫診所等合作推廣。