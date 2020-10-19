偉能擬東南亞拓展電站服務

預期今年投入10億元資本開支

偉能首席戰略官暨資本市場及企業融資主管李小明表示，集團主力發展的東南亞市場未太受疫情影響。當中緬甸的電器化率只有50%，加上缺電，用電需求卻按年增長15%至17%，因此對燃燒天然氣的分佈式發電持續有需求。集團在疫情期間面對物流制約，仍在9個月內於緬甸建成電站，這經驗料有助爭取更多新項目，甚至打開越南及柬埔寨市場。

他透露，在東南亞建機組的年內報回報率20%，一般5年回本。全年集團預計投入10億元作資本開支。

計劃打開越南及柬埔寨市場

集團聯同中國技術進出口集團等總承包商各佔一半股權，李小明稱，他日集團可借此模式參與更大型項目。另基於偉能的系統集成（SI）業務和勞斯萊斯合作，供應機組予內地分銷商及船運市場，他說這亦有助其開拓新興國家的發電項目。

在內地方面，李小明說，偉能於山東臨沂探索沼氣熱電聯供，既生產蒸氣供區內使用，亦掌握製冷技術。中信股份（0267）旗下中信泰富持有偉能7.7%股權，與偉能組成的能源基金亦投進2億美元於內地、中東及歐洲的發電技術，已屆收成期，暫時不會再投放資金。偉能亦無意另籌組新基金。

現時SI及投資、建設及營運（IBO）兩大業務各佔偉能70%及30%收益，各貢獻一半毛利。李小明指出，SI業務毛利率為18%至22%，而IBO業務的毛利率約40%至50%，並正壯大中。集團整體淨負債率在今年上半年約91%，按年降低17個百分點，計及此前配股集資4000萬美元後該比率會更低，李小明冀長遠淨負債率降至60%至70%。在可行情况下，集團爭取股息派發率在25%水平。