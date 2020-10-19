經濟

德勤數字當先鋒 「yuu」積分計劃成客戶

【明報專訊】德勤近年重點推動諮詢業務，「急先鋒」之一為德勤數字（Deloitte Digital），由早前的香港電視（1137）至近期隨處可見的「yuu」積分計劃，均是其客戶。

負責該團隊的德勤諮詢管理諮詢合伙人黃文標表示，德勤結合自身對不同行業的認識，再加上科企「盟友」的技術，最終可令企業推出產品，又能收集及分析客戶數據。他表示，現時團隊主要服務金融服務、零售及酒店航空業，但相信會有更多行業需要了解其用戶行為。

分析客戶喜好 推薦相關內容

以「yuu」計劃為例，黃文標表示，最初牛奶公司已有想法，希望將旗下不同品牌整合，而德勤便負責策劃平台並落實。他舉例指，社會講求快，因此該手機應用程式（App）盡可能將註冊流程設計得簡便，同時又利用了美國公司Salesforce的客戶關係管理技術，分析客戶喜好，再推薦相應內容，「鍾意睇家俬，就畀多啲IKEA內容你」。

設計方案幫企業搶客

德勤亦可設計方案幫企業「搶客」，例如渣打牽頭成立的虛擬銀行Mox Bank便採用其服務。黃文標表示，團隊並非天馬行空，而是參考用戶行為的數據，再制定方案。他舉例指，若要接近一名潛在銀行「尊貴客戶」，由數據來決定要採取的渠道是電郵、短訊，抑或是網上廣告。

黃文標：大公司對數據認識不足

黃文標解釋，背後與收集用戶數據息息相關的，實際上是Google、Salesforce等德勤合作伙伴，德勤團隊負責為企業量身打造不同平台，再由這些合作伙伴提供軟件及硬件。

黃文標認為，許多公司表面數碼化，但背後對數據的認識仍欠深度，例如有時大公司自家不同品牌會爭同一網絡廣告位，變相浪費資源。

不過，本地企業開始大力挖掘數據「寶藏」的同時，歐美科企收集數據，已在民間激起不滿。黃文標則認為，最重要是要給普通用戶選擇，亦要保證相關性，即所推介的產品及服務，是用戶真正所需。

相關字詞﹕客戶關係管理 虛擬銀行 牛奶公司 數據 諮詢 德勤

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