經濟

德勤一年辭任近百上市公司核數師 中國區主席：提升審計質素 拓諮詢業務

【明報專訊】疫情改變商界百態，一向被認為業務模式穩定的會計行，亦正逐漸發生變化。四大會計事務所之一的德勤，年初曾因辭任多間上市公司的核數師職位而備受關注，與此同時，德勤近期頻以「諮詢顧問」的身分活躍於市場中。例如牛奶公司最新推出的「yuu」積分計劃及虛擬銀行Mox Bank等，背後均有德勤身影（見另稿）。德勤中國主席周志賢日前接受訪問時解畫，指公司此前確實對審計業務作出調整，但強調並非削減、更非放棄，而是希望提升審計質素，並非削減或是放棄審計業務。

明報記者 馬迪帆

根據公開記錄，截至今年9月底，德勤負責審計的在港上市公司為335間，為2012年後新低（見表）。周志賢承認過去14個月，德勤因調整業務而辭任的核數師數目，共計近百間。但他表示，德勤未有因此而裁減任何審計部門員工，且今年仍計劃聘請兩、三千人。他解釋，辭任做法是為提升審計工作質素，希望每名員工可有更多時間及精力，處理同一客戶的工作。周志賢亦強調，所辭任的公司並非是「不想要」，而是現階段不足以應付。

今年仍計劃聘請兩、三千人

在審計業務更追求質素的同時，德勤力拓諮詢業務。周志賢透露，現時德勤中國的三大業務中，按業績分，審計及諮詢各佔約四成，稅務及法律則佔兩成。但他表示，諮詢業務的貢獻將來有可能超越審計。他解釋，德勤在歐美市場的分部中，多數都是諮詢業務佔比更重，因這些市場較成熟。他表示，疫情令本地公司開始注重轉型，只要市場繼續重視科技及數據，便會願意投放資源在諮詢上，德勤的諮詢業務也會繼續壯大，進而與客戶一同轉型。他相信企業數字化轉型已成氣候，料此趨勢在未來5至10年都不會改變。

德勤諮詢近期參與數個本地大型品牌計劃，業務知名度逐步上升。周志賢表示，近來諮詢部門招聘的人手較審計部門更多，亦涵蓋更多領域，包括人工智能、區塊鏈等方面。

諮詢業務貢獻或超審計

他強調指，公司並非因疫情才轉而發展諮詢，而是十年前便已就此作投資。他解釋，德勤各項業務都是「客戶導向」，隨著客戶對諮詢業務的認識加深、需求增加，公司相應板塊便會快速發展。周志賢表示，近期公司又再投資企業資源管理軟件及雲服務等（見表），未來有意繼續收購新科技企業，發展諮詢業務。德勤對區塊鏈、5G及網絡安全技術等均有興趣，力求可先人一步，找到未來客戶需求。

相關字詞﹕諮詢 審計 轉型 德勤

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